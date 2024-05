Thêm 2 sĩ quan công an thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Ngày 29.5, Bộ Công an đã tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sĩ quan Công an nhân dân (CAND) đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (GGHB LHQ) tại phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei).

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa 2 sĩ quan tại buổi lễ ANH CHUNG

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ tại buổi lễ, từ tháng 10.2022 đến nay, Bộ Công an đã cử 2 tổ công tác, gồm 6 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS); cử 1 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát, Trụ sở LHQ theo hình thức cá nhân. Đồng thời, Bộ Công an đang hoàn thiện quy trình, thủ tục cử mới 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan.

Ngoài ra, Văn phòng thường trực của Bộ Công an về GGHB đang phối hợp với các cơ quan liên quan của LHQ; các cơ quan trong và ngoài ngành làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho 2 tổ công tác lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Hai sĩ quan chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường nhận nhiệm vụ ANH CHUNG

Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ đã phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của LHQ, thể hiện được tính chuyên nghiệp của lực lượng CAND Việt Nam; lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với LHQ và bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định cho thiếu tá Vũ Trần Thắng và đại úy Nguyễn Lan Anh đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ năm 2024.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp, sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, rất tâm huyết của các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và các đơn vị liên quan trong triển khai Đề án về CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Đồng thời, chúc mừng 2 sĩ quan CAND đã xuất sắc được LHQ lựa chọn và được nhận quyết định của Chủ tịch nước cử tham gia hoạt động GGHB.

Thứ trưởng Lương Tam Quang bắt tay từng sĩ quan, động viên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ANH CHUNG

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, các sĩ quan phải thống nhất nhận thức, tham gia hoạt động GGHB LHQ là nhiệm vụ quan trọng của đất nước nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng; là một trong những hành động cụ thể, trực tiếp đóng góp vào việc duy trì, kiến tạo bền vững hòa bình, an ninh của thế giới, khu vực. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời đặt ra trách nhiệm mới đối với mỗi cá nhân được nhận quyết định.



Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị 2 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB lần này cần chấp hành nghiêm các quy định của LHQ, nước sở tại thực hiện nhiệm vụ cũng như quy định của Bộ Công an khi hoạt động tại nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan quân đội đang thực hiện nhiệm vụ GGHB tại Phái bộ; giữ gìn đoàn kết nội bộ, phối hợp với đồng nghiệp quốc tế, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai sĩ quan chụp hình cùng đồng đội, người thân trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ ANH CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tá Vũ Trần Thắng cho biết, để có vinh dự này, thời gian qua, bản thân cùng đồng đội đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học tập, tích lũy kinh nghiệm và tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về GGHB LHQ.

Thiếu tá Vũ Trần Thắng khẳng định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao hơn nữa bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật trong môi trường làm việc đa quốc gia; nâng cao hơn nữa hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ham học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.