Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thêm 9 thuốc sản xuất trong nước có chứng minh tương đương sinh học

Nam Sơn
Nam Sơn
04/09/2025 07:08 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), vừa ký quyết định công bố danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học đợt 10 năm 2025, gồm 9 thuốc do các công ty dược phẩm trong nước sản xuất.

Các thuốc trên thuộc nhóm kháng sinh, thuốc điều trị rối loạn mỡ máu, điều trị tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường thể 2.

Theo quy định của Bộ Y tế, nghiên cứu tương đương sinh học phải được tiến hành tại các đơn vị thử nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại đánh giá và công nhận, phải được thực hiện tuân theo các nguyên tắc về thực hành tốt lâm sàng và thực hành tốt phòng thí nghiệm theo quy định hiện hành. Cơ sở đăng ký thuốc tương đương sinh học phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các bằng chứng có giá trị pháp lý về việc nghiên cứu đã được tiến hành.

9 Thuốc tương đương sinh học sản xuất trong nước được công nhận năm 2025 - Ảnh 1.

Nghiên cứu tương đương sinh học phải được tiến hành tại các đơn vị thử nghiệm đã được đánh giá và công nhận

ẢNH MINH HỌA: PHƯƠNG AN TẠO BỞI AI

Theo một chuyên gia về dược phẩm, thuốc tương đương sinh học (sinh học tương tự) là thuốc có sự tương tự về chất lượng, an toàn và hiệu quả lâm sàng so với sản phẩm thuốc tham chiếu, thuốc gốc đã được cấp phép, khi dùng cùng một mức liều trong cùng điều kiện thử nghiệm, có hiệu quả điều trị tương đương nhau.

Thuốc tương đương sinh học giúp tăng cơ hội tiếp cận điều trị cho người bệnh, do có chi phí thấp hơn so với thuốc tham chiếu đã được cấp phép.

Tin liên quan

Cảnh báo thuốc mua qua mạng có chứa phenylbutazone cực nguy hiểm

Cảnh báo thuốc mua qua mạng có chứa phenylbutazone cực nguy hiểm

Vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận, xử lý một số ca bệnh dị ứng nặng do tự ý sử dụng sản phẩm có chứa phenylbutazone theo quảng cáo trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

thuốc Bộ Y tế Lâm sàng huyết áp Mỡ máu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận