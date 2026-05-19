Thêm gần 1.500 tỉ đồng mở rộng nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2

Sáng nay 19.5, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng (T2) với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Dự án nhằm nâng công suất khai thác nhà ga từ 4 triệu lên 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch và hàng không quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Theo AHT, quyết định mở rộng được đưa ra trong bối cảnh nhà ga T2 liên tục vượt công suất thiết kế. Năm 2019, nhà ga đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất. Trong các năm 2024 và 2025, lượng khách tiếp tục duy trì ở mức cao với lần lượt 6,18 triệu và 6,81 triệu lượt.

Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2 hiện đã quá tải ẢNH: S.X

Dự án mở rộng được triển khai trên diện tích 3.600 m², nâng tổng diện tích sử dụng của nhà ga lên khoảng 21.085 m². Sau mở rộng, số quầy check-in tăng từ 54 lên 85 quầy; số cửa ra tàu bay bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa nhằm giảm việc trung chuyển bằng xe buýt.

Hệ thống xử lý hành lý cũng được nâng cấp với 4 đảo băng chuyền hành lý đi và 6 băng chuyền hành lý đến. Ngoài ra, dự án đầu tư hệ thống điều hòa sử dụng công nghệ biến tần và kiểm soát lưu lượng gió nhằm tiết kiệm năng lượng và tối ưu vi khí hậu bên trong nhà ga.

Điểm nhấn của dự án nằm ở thiết kế kiến trúc đồng bộ với ý tưởng "Cánh chim hải âu" của nhà ga hiện hữu. Phần mái khu mở rộng mô phỏng dạng mái cũ, tạo hình ảnh đàn chim hải âu bay lượn. Bên trong, ngôn ngữ kiến trúc Biophilic được áp dụng với nhiều mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió mở.

Phối cảnh Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2 sau khi được mở rộng ẢNH: S.X

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty AHT, cho biết dự án không chỉ giải quyết tình trạng quá tải mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và miền Trung.

Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2 được khởi công năm 2015, hoàn thành sau 18 tháng để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Hiện đây là nhà ga duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao Skytrax liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026.