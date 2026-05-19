Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thêm gần 1.500 tỉ đồng mở rộng nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/05/2026 11:10 GMT+7

Trước áp lực tăng trưởng mạnh của lượng khách quốc tế, Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) đã khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng (T2) với tổng vốn gần 1.500 tỉ đồng.

Sáng nay 19.5, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng (T2) với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Dự án nhằm nâng công suất khai thác nhà ga từ 4 triệu lên 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch và hàng không quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Theo AHT, quyết định mở rộng được đưa ra trong bối cảnh nhà ga T2 liên tục vượt công suất thiết kế. Năm 2019, nhà ga đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất. Trong các năm 2024 và 2025, lượng khách tiếp tục duy trì ở mức cao với lần lượt 6,18 triệu và 6,81 triệu lượt.

Thêm 1.500 tỉ đồng mở rộng nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2 - Ảnh 1.

Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2 hiện đã quá tải

ẢNH: S.X

Dự án mở rộng được triển khai trên diện tích 3.600 m², nâng tổng diện tích sử dụng của nhà ga lên khoảng 21.085 m². Sau mở rộng, số quầy check-in tăng từ 54 lên 85 quầy; số cửa ra tàu bay bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa nhằm giảm việc trung chuyển bằng xe buýt.

Hệ thống xử lý hành lý cũng được nâng cấp với 4 đảo băng chuyền hành lý đi và 6 băng chuyền hành lý đến. Ngoài ra, dự án đầu tư hệ thống điều hòa sử dụng công nghệ biến tần và kiểm soát lưu lượng gió nhằm tiết kiệm năng lượng và tối ưu vi khí hậu bên trong nhà ga.

Điểm nhấn của dự án nằm ở thiết kế kiến trúc đồng bộ với ý tưởng "Cánh chim hải âu" của nhà ga hiện hữu. Phần mái khu mở rộng mô phỏng dạng mái cũ, tạo hình ảnh đàn chim hải âu bay lượn. Bên trong, ngôn ngữ kiến trúc Biophilic được áp dụng với nhiều mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió mở.

Thêm 1.500 tỉ đồng mở rộng nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2 - Ảnh 2.

Phối cảnh Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2 sau khi được mở rộng

ẢNH: S.X

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty AHT, cho biết dự án không chỉ giải quyết tình trạng quá tải mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và miền Trung.

Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng - T2 được khởi công năm 2015, hoàn thành sau 18 tháng để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Hiện đây là nhà ga duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao Skytrax liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026.

Tin liên quan

Hầm qua sân bay Đà Nẵng dài gần 3 km bước vào giai đoạn nghiên cứu

Hầm qua sân bay Đà Nẵng dài gần 3 km bước vào giai đoạn nghiên cứu

Gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng đã được mở.

Khám phá thêm chủ đề

sân bay Đà Nẵng nhà ga T2 hành khách quốc tế Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận