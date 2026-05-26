TP.HCM đang tiếp tục điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ sau những ngày đầu thí điểm. Trong đó, thành phố tính đến phương án mở thêm làn rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhằm tăng khả năng giải tỏa dòng xe.

Đây được xem là một trong những điều chỉnh đáng chú ý khi lượng phương tiện từ hướng ngã tư Hàng Xanh đổ về vòng xoay Điện Biên Phủ rồi rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vào ngày đầu tuần 25.05.2026 tăng cao.

Đồng thời, theo Sở Xây dựng TP.HCM, từ chiều 25.5.2026 cơ quan chức năng đã lắp biển cấm ô tô rẽ phải từ hầm chui Hoàng Sa vào hẻm 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm để tiếp tục điều tiết các luồng phương tiện và giảm xung đột giao thông trong khu vực.

Thêm làn rẽ trái ở vòng xoay Điện Biên Phủ: Người dân bày cách đi vòng để “né kẹt xe”

Trong những ngày đầu áp dụng phương án mới, bên cạnh việc làm quen với hệ thống đèn tín hiệu và dải phân cách, một số người dân cũng bắt đầu chủ động tìm cho mình những cách di chuyển linh hoạt hơn.

Người dân TP.HCM thích nghi thế nào với cách chạy mới ở vòng xoay Điện Biên Phủ?

Được triển khai thí điểm từ ngày 23.5.2026, sau 3 ngày vận hành, phương án tổ chức giao thông mới tại vòng xoay Điện Biên Phủ bước đầu ghi nhận tín hiệu ổn định. Dù lưu lượng phương tiện trong giờ cao điểm đầu tuần vẫn ở mức cao, tình trạng xung đột giữa các dòng xe đã có xu hướng giảm, người dân cũng dần quen hơn với cách di chuyển mới.

Việc thành phố tiếp tục điều chỉnh linh hoạt như mở thêm làn rẽ, thay đổi hướng lưu thông và tối ưu đèn tín hiệu cho thấy quá trình thí điểm không dừng ở việc thay đổi hạ tầng, mà còn hướng tới tìm ra phương án phù hợp nhất với thực tế vận hành. Hiệu quả lâu dài sẽ cần thêm thời gian đánh giá, nhưng những tín hiệu ban đầu đang cho thấy kỳ vọng từng bước cải thiện ùn tắc tại một trong những nút giao áp lực nhất khu vực trung tâm TP.HCM.