Cùng xuất thân từ vũ đoàn Bước Nhảy, năm thành viên NEW:V có nền tảng hoạt động và rèn luyện trong môi trường biểu diễn. Tuy nhiên, việc cùng bước vào một dự án nhóm nhạc không đồng nghĩa họ lập tức trở nên thân thiết. Mỗi người có tính cách, thói quen và lịch trình riêng, khiến quá trình làm quen, phối hợp trở thành một phần quan trọng trong giai đoạn đào tạo.

Từ vũ công đến giấc mơ trở thành thần tượng

NEW:V trình diễn bùng nổ trong ngày ra mắt khán giả Ảnh: BN Entertainment

Để chuẩn bị cho màn debut, nhóm tích cực tập luyện từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều gần như mỗi ngày, đáp ứng khả năng hát live trong những phần trình diễn có cường độ vận động cao. EP Looading vừa được trình làng gồm 3 ca khúc là E là sao đây, Love fever, Lú được kết nối thành một câu chuyện tình cảm. Thông qua đó, nhóm bộc lộ mong muốn xây dựng thế giới riêng, đồng thời mở ra khả năng thay đổi hình tượng qua các dự án tiếp theo.

Với Looading, NEW:V chọn bắt đầu bằng hình ảnh trẻ trung, tinh thần gaming và câu chuyện tình cảm gần gũi. Xuất thân từ môi trường vũ đoàn mang lại nền tảng biểu diễn, trong khi việc tham gia sản xuất âm nhạc và biên đạo cho thấy mong muốn mở rộng vai trò của từng thành viên.

Tuy nhiên, để biến màn debut thành một hành trình bền vững, 5 chàng trai sẽ còn phải chứng minh khả năng duy trì sức hút và bản sắc riêng trong thị trường nhạc Việt có nhiều cạnh tranh như hiện tại.

Xuất thân từ vũ đoàn Bước Nhảy, các thành viên NEW:V trải qua quá trình đào tạo và tập luyện để theo đuổi mô hình nhóm nhạc thần tượng Ảnh: BN Entertainment

Ý tưởng thành lập nhóm nhạc đã được ấp ủ khoảng 10 năm. Từ nền tảng vũ đoàn Bước Nhảy, công ty từng bước tích lũy kinh nghiệm quản lý và phát triển nghệ sĩ. Quá trình làm việc với những gương mặt như Mỹ Mỹ, Tường Duy hay Pay cũng là một phần trong chặng đường chuẩn bị trước khi triển khai NEW:V.

Đại diện BN Entertainment cho biết toàn bộ kinh phí đầu tư cho NEW:V, từ đào tạo đến sản xuất sản phẩm đều do công ty tự bỏ vốn. Trước câu hỏi về khả năng thu hồi vốn, đại diện dự án cho rằng rất khó dự báo. Điều công ty có thể chủ động là tạo điều kiện để từng thành viên phát triển thế mạnh cá nhân thông qua việc trực tiếp tham gia làm sản phẩm.

Tại sự kiện ra mắt, các thành viên cũng chia sẻ quan điểm về việc người hâm mộ ghép đôi các thành viên. Khi được hỏi nếu một thành viên nổi bật và được chú ý nhiều hơn, Elvan cho biết cả nhóm sẽ vui cho thành viên đó, bởi đây cũng là cơ hội để công chúng biết đến NEW:V nhiều hơn.