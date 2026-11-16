Nhạc Việt xưa bước khỏi miền hoài niệm

Sau chuyến lưu diễn tại Đà Nẵng, Hội An và TP.HCM tháng 9 vừa qua, Saigon Soul Revival có cuộc trò chuyện với Thanh Niên, cùng chia sẻ về hành trình khám phá nhạc Việt xưa và nỗ lực đưa di sản âm nhạc tiếp tục có sức sống trong hiện tại.

Saigon Soul Revival là ban nhạc đa quốc tịch với 5 thành viên: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Hương Bảo Hiếu, Nguyễn Khoa Đăng là người Việt, cùng Indy Jeremy Vinh Laville (người Pháp gốc Việt) và Gabriel Kaouros (đảo Síp) Ảnh: NVCC

Saigon Soul Revival xác định căn tính âm nhạc của mình như thế nào để những chất liệu gắn với một thời kỳ không chỉ gợi nhắc hoài niệm?

Saigon Soul Revival: Ngay từ đầu, Saigon Soul Revival xác định hướng đi là tiếp tục phát triển cách biểu diễn và sáng tác theo phong cách âm nhạc Sài Gòn trước đây. Để kết nối dòng nhạc này với đời sống hiện tại, đặc biệt là giới trẻ, nhóm đưa thêm nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam vào các tác phẩm, tạo sự giao thoa giữa âm nhạc phương Tây và Việt Nam. Qua đó, chúng tôi vừa tiếp nối những giá trị đáng quý của âm nhạc Sài Gòn thời kỳ ấy, vừa mong muốn giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các thành viên đến từ nhiều quốc gia mang theo những trải nghiệm âm nhạc khác nhau. Điều này tác động thế nào đến cách nhóm làm mới nhạc Việt?

Đây là một lợi thế lớn. Mỗi thành viên mang đến màu sắc âm nhạc riêng, tạo điều kiện kết hợp nhiều phong cách với chất liệu nhạc Việt. Chẳng hạn, Gaby đến từ đảo Síp mang yếu tố Latin vào ca khúc Chachacha ngây thơ, trong khi Indy đến từ Pháp góp phần tạo màu sắc lãng mạn, man mác buồn trong ca khúc Lụy tình, cùng thuộc album Chốn ta về.

Khi đưa nhạc cụ dân tộc vào sáng tác, chúng tôi muốn mở ra những sắc thái mới. Tiếng đàn bầu, đàn tranh vốn quen thuộc với người Việt có thể trở nên ngọt ngào, mềm mại hơn khi được phối khí theo phong cách phương Tây, qua đó tạo thêm cách cảm nhận khác về những âm thanh truyền thống.

NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng cùng nhóm Saigon Soul Revival Ảnh: NVCC

Nhóm đã biểu diễn tại Trung Quốc, châu Âu và Anh. Những trải nghiệm quốc tế tác động thế nào đến cách nhìn nhận bản sắc âm nhạc của mình?

Chúng tôi vui khi hằng năm đều nhận được lời mời biểu diễn ở nước ngoài, đặc biệt tại các lễ hội âm nhạc lớn. Việc tiếp tục được mời tham gia những chương trình này cho thấy nhóm đã tạo được dấu ấn riêng và có lượng khán giả nhất định. Họ sẵn sàng mua vé đến xem dù phần lớn không hiểu ngôn ngữ trong các ca khúc. Điều đó cho thấy âm nhạc có thể kết nối khán giả vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Theo nhóm, điều gì quan trọng nhất khi đưa những chất liệu âm nhạc xưa vào sáng tạo đương đại?

Theo chúng tôi, điều quan trọng là hiểu và trân trọng những giá trị âm nhạc đã được tạo dựng qua nhiều thế hệ, đồng thời tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục được kết nối với đời sống hôm nay. Với âm nhạc Sài Gòn trước năm 1975, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật có thể được giới thiệu đến công chúng bằng những cách tiếp cận mới.

Vì vậy, nhóm không đặt mục tiêu phục dựng nguyên bản, mà muốn tiếp nối tinh thần âm nhạc ấy thông qua việc kết hợp các chất liệu, thử nghiệm cách phối khí và phát triển phong cách riêng. Chúng tôi hy vọng những sáng tạo này có thể giúp khán giả hôm nay, đặc biệt là người trẻ, khám phá thêm vẻ đẹp của âm nhạc Việt Nam.

Với album Chốn ta về, đâu là lựa chọn sáng tạo thể hiện rõ nhất cách nhóm diễn giải chất liệu cũ bằng ngôn ngữ âm nhạc riêng?

Ca khúc Ta về với ta là một ví dụ. Chúng tôi sử dụng đàn T'rưng và thu âm bằng nhạc cụ thật để giữ âm thanh chân thực. Khi phối khí, nhóm định hướng theo phong cách rock, kết hợp âm hưởng núi rừng để thể hiện tinh thần tự do, phóng khoáng. Chúng tôi muốn thể hiện tình yêu với những gì tự nhiên, không gượng ép hay cưỡng cầu, đồng thời khẳng định cá tính riêng qua âm nhạc.

Điều gì khiến nhạc Việt thập niên 1960 - 1970 tiếp tục chạm đến khán giả trẻ, kể cả những người không có ký ức về thời kỳ ấy?

Nhiều bạn trẻ ngày nay yêu thích sự mới mẻ, tươi vui trong các buổi biểu diễn live của ban nhạc. Có bạn ngạc nhiên thốt lên: "Trời ơi, tôi đang nghe thể loại gì thế này!". Các bạn nghĩ chúng tôi đang chơi một thể loại hoàn toàn mới, nhưng bất ngờ khi biết dòng nhạc ấy từng rất quen thuộc với người Sài Gòn trước năm 1975.

Nhiều bạn chia sẻ đến xem nhóm để hình dung về âm nhạc mà ông bà, cha mẹ mình ngày trước đã nghe. Từ sự tò mò, các bạn dần yêu mến, tiếp tục trở lại nghe nhạc và rủ thêm bạn bè. Chúng tôi hạnh phúc khi âm nhạc của mình tiếp cận được với giới trẻ Việt Nam, đúng như mong muốn từ những ngày đầu thành lập.