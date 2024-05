Thêm một nhóm tập yoga giữa đường bị công an triệu tập

Ngày 21.5, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Kiến Xương (Thái Bình) cho biết đang xác minh nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường livestream dưới tên tài khoản Ngân Châu Yoga.

Trước đó, ngày 20.5, trao đổi với PV Thanh Niên, Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an H.Tiền Hải, cho biết trong nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường (thuộc địa bàn TT.Kiến Xương, Tiền Hải), đăng clip lên mạng xã hội Facebook, có một trường hợp hộ khẩu ở Tiền Hải. Chiều cùng ngày, Công an H.Tiền Hải đã đề nghị người này đến trụ sở Công an H.Kiến Xương để phối hợp với lực lượng công an xác minh, làm rõ sự việc.

Nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường gây cản trở giao thông CHỤP TỪ CLIP

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, những ngày qua, có một số nhóm tập yoga tự ý biến lòng đường thành sàn tập luyện.

Đáng chú ý, một đoạn video dài hơn 10 phút quay lại cảnh một nhóm phụ nữ khoảng 15 người đang tập yoga dưới lòng đường. Trong clip, một người phụ nữ lên tiếng khẳng định: "Đây là Ngân Châu Yoga, các chị em xuất quân từ 4 giờ sáng, tập luyện tại khu TT.Kiến Xương". Người phụ nữ còn khẳng định thêm ở đây "view" rất đẹp.

Tại thời điểm nhóm đang tập yoga, xung quanh các phương tiện tham gia giao thông khá đông; những người đạp xe đạp, xe máy, xe taxi thậm chí xe tải khi di chuyển qua đây đều phải bấm còi liên tục và di chuyển chậm.

Tuy tập luyện vào sáng sớm nhưng nhóm Ngân Châu Yoga đã trang bị máy ảnh để quay, chụp và có đội ngũ thực hiện rất chuyên nghiệp.

Đã có nhóm tập yoga giữa đường bị xử phạt Vừa qua, một 1 nhóm 14 người phụ nữ tập yoga giữa đường tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao cắt với đường Nguyễn Công Thu (thuộc tổ dân phố Tân Hưng, TT.Kiến Xương, H.Kiến Xương) đã bị công an vào cuộc xử lý. Theo lực lượng công an, nhóm người có hành vi "tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông", quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 3 trường hợp vi phạm khác do chưa đủ tuổi vị thành niên đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở. 14 người phụ nữ tập yoga giữa đường bị xử phạt mỗi người 150.000 đồng.