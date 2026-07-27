Thêm một sinh viên trường y viết dòng trạng thái thiếu y đức

Dư luận chưa hết sửng sốt với việc 2 sinh viên y khoa Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội livestream chửi thề và dọa tiêm thuốc độc vào đối tượng tương tác thì dòng trạng thái thiếu y đức của một sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội cũng bị cộng đồng mạng xã hội phơi bày.

Dòng trạng thái thiếu y đức của nữ sinh viên ngành hộ sinh Trường ĐH Y Hà Nội bị phơi bày trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, trên kênh TikTok, một tài khoản viết dòng trạng thái trên nền hình ảnh một cô gái trẻ mặc áo blue trắng: "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu! Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần". Địa chỉ được gắn cùng dòng trạng thái là Trường ĐH Y Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, PGS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội xác nhận, người viết dòng trạng thái trên là em T.T.T.L, sinh viên vừa học xong năm 2 ngành hộ sinh. Thậm chí, em L. còn là lớp phó học tập, nhưng có 1 kênh TikTok chia sẻ cuộc sống của sinh viên y.

Dòng trạng thái trên là em L. đăng từ cách đây 2 hôm. Nhưng sau khi xảy ra vụ việc clip sinh viên y khoa Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, dòng trạng thái của em L. bị chụp lại và bị chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi phát hiện ra việc này, lúc 4 giờ sáng nay, 27.7, em L. đã khóa tài khoản cá nhân của mình. Đến 8 giờ sáng em L. đã chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để bày tỏ sự lo lắng và hối lỗi.

PGS Lê Đình Tùng cũng cho biết, hiện đang trong thời gian nghỉ hè, em L. (cũng như các bạn cùng lớp) không hề được phân công đi thực tập ở bệnh viện nào. Do đó, dòng trạng thái của em L. có thể không phản ánh thực tế diễn ra mà chỉ thể hiện câu chuyện do em L. tưởng tượng.

Tuy nhiên, cho dù như thế, dòng trạng thái cũng đã thể hiện sự nhận thức thiếu y đức của người đăng, lấy sức khỏe bệnh nhân ra làm trò đùa, và đó là điều không thể chấp nhận đối với một sinh viên ngành y.

Việc xử lý kỷ luật đối với em L. sẽ do hội đồng kỷ luật xem xét và quyết định. Đối với hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng internet, khung xử lý của Trường ĐH Y Hà Nội là từ khiển trách đến buộc thôi học.

Thậm chí, trong trường hợp nghiêm trọng, nhà trường sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

PGS Lê Đình Tùng nói: "Cho dù đó là hành vi bồng bột hay dại dột của sinh viên thì công tác giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử với xã hội trên mạng xã hội, trách nhiệm công dân, trách nhiệm với ngành nghề mình theo đuổi, trách nhiệm với bản thân, gia đình và nhà trường phải được xem xét lại.

Chiều nay, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu tất cả các bên liên quan rà soát, đề xuất về nội dung, về phương pháp, về cách thức quản lý, giám sát hỗ trợ sinh viên".