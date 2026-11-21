Theo AFP ngày 21.11, tử tù Reinaldo Dennes (70 tuổi) bị hành quyết tại một nhà tù tiểu bang ở thành phố Huntsville, bang Texas vào tối 19.11 vì tội giết người cướp của năm 1996. Nạn nhân là một người buôn kim cương và số tài sản bị cướp trị giá hơn 3,6 triệu USD.

Phạm nhân Reinaldo Dennes, người bị tử hình ngày 19.11 tại bang Texas (Mỹ) Ảnh: ap

Ông Dennes bị tử hình bằng thuốc pentobarbital, cùng loại đã được sử dụng trong vụ hành quyết bất thành tử tù Christa Pike ở bang Tennessee hồi cuối tháng 9.

Bà Pike đã sống sót sau vụ hành quyết bất thành. Bà được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó đã được đưa trở lại nhà tù.

Trong vụ việc ở Texas, các quan chức nhà tù phủ nhận cáo buộc về sự tắc trách, nhưng mục sư Jeff Hood, cố vấn tâm linh của ông Dennes, người có mặt trong phòng hành quyết khi tù nhân bị hành quyết, đã mô tả vụ tử hình là "thất bại".

"Mọi chuyện diễn biến ngoài tầm kiểm soát rất nhanh. Ngay lập tức, ông Reinaldo bắt đầu la hét, 'Chân tôi, chân tôi, chân tôi đang bốc cháy'", ông Hood kể lại và miêu tả ông Dennes "vô cùng đau khổ".

"Hai lần ông ấy nói, 'Không được, không được, mọi chuyện không phải diễn ra như vậy'. Ông ấy cứ nói 'Tôi không nghĩ đây là bình thường'", mục sư kể.

Ông Hood cho biết sau khi bị tiêm thuốc, ông Dennes tiếp tục nói chuyện trong 4-5 phút và sau đó bắt đầu rên rỉ.

"Trong một vụ tiêm thuốc độc thông thường được thực hiện đúng cách, bạn sẽ thấy người đó mất ý thức rất nhanh. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy khoảng thời gian dài như vậy, trừ khi đó là một vụ hành quyết thất bại", ông Hood, người đã tham dự hơn chục vụ hành quyết khác, chia sẻ.

Ông Michael Graczyk, phóng viên của hãng AP, người đã tham dự vụ hành quyết, cũng cho biết đó là điều bất thường.

Ông Graczyk nói đã chứng kiến gần 500 vụ hành quyết bằng tiêm thuốc độc và vụ của ông Dennes "khác biệt một cách đáng kể". Ông kể ông Dennes đã phàn nàn về "cơn đau dữ dội" khi bị tiêm thuốc độc.

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Người phát ngôn của Sở Tư pháp hình sự Texas (TDCJ) Amanda Hernandez cho biết vụ hành quyết kéo dài hơn một giờ vì ban đầu gặp khó khăn trong việc tìm tĩnh mạch phù hợp để tiêm pentobarbital.

"TDCJ phủ nhận mọi cáo buộc về việc vụ hành quyết bị thất bại. Cơ quan chức năng đã tuân thủ tất cả các quy trình và việc thi hành án đã được thực hiện thành công", bà Hernandez nói.

Đã có 39 vụ hành quyết ở Mỹ trong năm nay, tất cả đều bằng tiêm thuốc độc.