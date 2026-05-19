Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Thêm nghệ sĩ lên tiếng chuyện bị đánh cắp bản quyền nhạc

Lạc Xuân - Tuyền Lục
19/05/2026 06:00 GMT+7

Ngày 18.5, ca sĩ Thiên Vương (nhóm nhạc MTV) tiết lộ suốt 26 năm làm nghề với vài trăm bài hát được thu âm, nhiều bản hit trên thị trường, nhưng thu nhập của MTV chỉ qua hình thức biểu diễn trực tiếp, không đến từ nền tảng số.

Thiên Vương cho biết thời điểm MTV phát hành những bài hát, album bằng hình thức vật lý, phải thông qua một đơn vị phát hành nào đó để xin giấy phép, tem phát hành… chứ không tự phát hành như hiện tại. Về sau, khi nhóm bắt đầu đăng lại những bài hát trên nền tảng số và bị "đánh gậy" liên tục với lý do vi phạm bản quyền, vấn đề mới lộ ra.

Thêm nghệ sĩ lên tiếng chuyện bị đánh cắp bản quyền nhạc- Ảnh 1.

Nhóm MTV

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Những đơn vị phát hành album cho MTV trước kia đã tự ý bán các audio cho các đơn vị phát hành nền tảng số. Trong khi quyền của họ ký kết với nhóm trước đó chỉ là đại diện phát hành album vật lý cho nhóm. Khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, mình chỉ biết cười trừ vì những đơn vị phát hành đó đã giải tán từ lâu. Liên lạc với người đứng đầu thời điểm đó thì chỉ là những câu trả lời qua loa, đá trách nhiệm cho người khác", Thiên Vương chia sẻ. Quá mệt mỏi vì các ca khúc của nhóm đăng tải lên mạng liên tục bị "đánh gậy" bản quyền rồi phải xin whitelist (quyền sử dụng nội dung mà không bị đánh bản quyền), nhóm bỏ ngang việc phát triển trên nền tảng số.

Không chỉ có Thiên Vương, những ngày qua, không ít tên tuổi như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Mỹ Lệ… cũng chia sẻ trải nghiệm đáng buồn tương tự, sau khi cơ quan chức năng khởi tố hàng loạt vụ xâm phạm bản quyền. Vài năm qua, không ít ca sĩ, nhạc sĩ bức xúc, kêu cứu khi sản phẩm do họ sáng tạo bị các đơn vị khác chiếm bản quyền để rồi chính họ bị "đánh gậy" vi phạm đối với những sản phẩm âm nhạc của mình.

Liên quan đến vấn đề kể trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu (Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn luật sư VN) nhận định vi phạm bản quyền hiện nay diễn ra khá phổ biến trên môi trường số, bởi việc sao chép và chia sẻ nội dung trở nên quá dễ dàng, nhanh chóng. Ông cho rằng điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân, tổ chức phải chủ động tự bảo vệ quyền lợi của mình. Theo luật sư, trước tiên cần xem xét thời hạn bảo hộ và thời hiệu khởi kiện còn hiệu lực hay không, bởi đây là yếu tố quan trọng để xác định khả năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Riêng thời hiệu khởi kiện giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ hiện nay là 3 năm kể từ thời điểm phát hiện hành vi xâm phạm.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, khi phát hiện tác phẩm hoặc tài sản trí tuệ của mình bị sử dụng hoặc xâm phạm trái phép, chủ sở hữu cần nhanh chóng thu thập chứng cứ, liên hệ yêu cầu bên vi phạm gỡ bỏ nội dung, đồng thời đề nghị bồi thường thiệt hại nếu có căn cứ. Trong trường hợp bên vi phạm không hợp tác hoặc tiếp tục tái diễn hành vi, chủ sở hữu có thể gửi đơn đến cơ quan chức năng để được xử lý hoặc khởi kiện vụ việc tại TAND có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Vụ bản quyền âm nhạc: 'Nỗi khổ' của nhạc sĩ 'Bông điên điển'

Vụ bản quyền âm nhạc: 'Nỗi khổ' của nhạc sĩ 'Bông điên điển'

Từng ký một hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác các ca khúc của mình với một đơn vị, nhạc sĩ Hà Phương rơi vào cảnh 'bút sa gà chết'. Điều đó khiến ông không khỏi hụt hẫng và đau lòng.

Hợp đồng bản quyền phạm vi 'toàn vũ trụ' của BH Media

Nguyễn Văn Chung: Pháp luật vào cuộc vụ bản quyền là một tín hiệu đáng mừng

Khám phá thêm chủ đề

Bản quyền MTV trách nhiệm quy định pháp luật Liên đoàn Luật sư VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận