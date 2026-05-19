Thêm nghệ sĩ lên tiếng chuyện bị đánh cắp bản quyền nhạc

Thiên Vương cho biết thời điểm MTV phát hành những bài hát, album bằng hình thức vật lý, phải thông qua một đơn vị phát hành nào đó để xin giấy phép, tem phát hành… chứ không tự phát hành như hiện tại. Về sau, khi nhóm bắt đầu đăng lại những bài hát trên nền tảng số và bị "đánh gậy" liên tục với lý do vi phạm bản quyền, vấn đề mới lộ ra.

Nhóm MTV ẢNH: NHẬT THỊNH

"Những đơn vị phát hành album cho MTV trước kia đã tự ý bán các audio cho các đơn vị phát hành nền tảng số. Trong khi quyền của họ ký kết với nhóm trước đó chỉ là đại diện phát hành album vật lý cho nhóm. Khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, mình chỉ biết cười trừ vì những đơn vị phát hành đó đã giải tán từ lâu. Liên lạc với người đứng đầu thời điểm đó thì chỉ là những câu trả lời qua loa, đá trách nhiệm cho người khác", Thiên Vương chia sẻ. Quá mệt mỏi vì các ca khúc của nhóm đăng tải lên mạng liên tục bị "đánh gậy" bản quyền rồi phải xin whitelist (quyền sử dụng nội dung mà không bị đánh bản quyền), nhóm bỏ ngang việc phát triển trên nền tảng số.

Không chỉ có Thiên Vương, những ngày qua, không ít tên tuổi như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Mỹ Lệ… cũng chia sẻ trải nghiệm đáng buồn tương tự, sau khi cơ quan chức năng khởi tố hàng loạt vụ xâm phạm bản quyền. Vài năm qua, không ít ca sĩ, nhạc sĩ bức xúc, kêu cứu khi sản phẩm do họ sáng tạo bị các đơn vị khác chiếm bản quyền để rồi chính họ bị "đánh gậy" vi phạm đối với những sản phẩm âm nhạc của mình.

Liên quan đến vấn đề kể trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu (Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn luật sư VN) nhận định vi phạm bản quyền hiện nay diễn ra khá phổ biến trên môi trường số, bởi việc sao chép và chia sẻ nội dung trở nên quá dễ dàng, nhanh chóng. Ông cho rằng điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân, tổ chức phải chủ động tự bảo vệ quyền lợi của mình. Theo luật sư, trước tiên cần xem xét thời hạn bảo hộ và thời hiệu khởi kiện còn hiệu lực hay không, bởi đây là yếu tố quan trọng để xác định khả năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Riêng thời hiệu khởi kiện giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ hiện nay là 3 năm kể từ thời điểm phát hiện hành vi xâm phạm.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, khi phát hiện tác phẩm hoặc tài sản trí tuệ của mình bị sử dụng hoặc xâm phạm trái phép, chủ sở hữu cần nhanh chóng thu thập chứng cứ, liên hệ yêu cầu bên vi phạm gỡ bỏ nội dung, đồng thời đề nghị bồi thường thiệt hại nếu có căn cứ. Trong trường hợp bên vi phạm không hợp tác hoặc tiếp tục tái diễn hành vi, chủ sở hữu có thể gửi đơn đến cơ quan chức năng để được xử lý hoặc khởi kiện vụ việc tại TAND có thẩm quyền theo quy định pháp luật.