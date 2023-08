Thêm nhiệt vào 'cơn sốt' giá gạo

Trung Quốc tăng nhập khẩu gạo VN

Tổng cục Hải quan mới công bố lượng gạo xuất khẩu trong tháng 7.2023 là 619.000 tấn, tăng 0,2% so với tháng trước. Tổng lượng gạo xuất khẩu trong 7 tháng năm 2023 lên tới 4,85 triệu tấn, tăng 19% và trị giá đạt 2,62 tỉ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước. ASEAN và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu chính của gạo VN. Trong đó, gạo VN xuất sang ASEAN đạt 2,87 triệu tấn, tăng 21%; Trung Quốc đạt 715.000 tấn, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, lượng gạo xuất sang 2 thị trường nói trên đạt 3,59 triệu tấn, chiếm 74% lượng gạo xuất khẩu của cả nước.