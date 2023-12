Thêm nhiều lợi ích từ trái kiwi

Bà Chelsea Rae Bourgeois, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết kiwi có thể hỗ trợ giảm cân, kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường sức khỏe miễn dịch, tiêu hóa, tim và mắt, theo chuyên trang sức khỏe Health.



Hỗ trợ tiêu hóa

Kiwi chứa chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Cụ thể, chất xơ hòa tan giúp hệ vi sinh vật trong đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ không hòa tan giúp duy trì nhu động ruột đều đặn.

Theo các nghiên cứu, kiwi cũng có tác động tích cực đến các tình trạng như tiểu đường, hội chứng ruột kích thích (IBS), bệnh tim mạch và trầm cảm.

Cung cấp vitamin C

Kiwi chứa vitamin C, giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương oxy hóa do các gốc tự do.

Một quả kiwi cung cấp 64 miligram vitamin C, chiếm 71% lượng vitamin C khuyến nghị hằng ngày đối với nam giới và 85% đối với phụ nữ.

Hỗ trợ sức khỏe tim

Bên cạnh việc tập thể dục thường xuyên, một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm kiwi giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Các nghiên cứu còn chỉ ra tiêu thụ kiwi hằng ngày sẽ làm giảm tổng lượng cholesterol và chất béo trung tính.

Quản lý cân nặng

Kiwi chứa ít calo và một lượng lớn chất xơ, giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, no lâu. Một quả kiwi cung cấp khoảng 42 calo và 2 gram chất xơ.

Chế độ ăn cân bằng cho người giảm cân phải bao gồm trái cây, rau, protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo. Vì vậy, những người giảm cân cũng cần tiêu thụ kiwi vừa phải, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng riêng.

Cải thiện thị lực

Carotenoid lutein và zeaxanthin trong kiwi sẽ làm giảm quá trình oxy hóa trong mắt và nguy cơ bị đục thủy tinh thể.

Trong khi đó, vitamin C trong kiwi sẽ giúp giảm viêm và nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng.

Có chỉ số đường huyết thấp

Kiwi có hàm lượng nước cao và chỉ số đường huyết thấp. Kiwi xanh có chỉ số đường huyết khoảng 39 và kiwi vàng có chỉ số đường huyết khoảng 48,1.



Tuy nhiên, một số người có thể bị dị ứng với kiwi. Chất gây dị ứng chính trong kiwi là actinidin. Các dấu hiệu dị ứng thường bao gồm đau bụng, nôn mửa, khò khè, khó nuốt thức ăn, ngứa họng, miệng, sưng mặt.