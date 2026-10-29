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    Thêm quốc gia châu Phi sở hữu tiêm kích Su-35 của Nga

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ngày 28.10 thông báo Ethiopia đã nhận được 12 máy bay chiến đấu Su-35 đầu tiên của Nga và sắp tới sẽ nhận thêm hệ thống phòng không S-400 nhằm tăng cường năng lực quân sự.

    Al Jazeera dẫn thông tin Thủ tướng Ethiopia đăng trên mạng xã hội X cho biết việc Nga bàn giao máy bay đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường an ninh quốc gia và giúp Ethiopia chủ động ngăn chặn trước hành động gây hấn.

    Đáng chú ý, ông Abiy cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giúp đẩy nhanh tiến độ bàn giao tiêm kích Su-35, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

    Theo Thủ tướng Ethiopia, nước này dự kiến sẽ nhận thêm 4 hệ thống phòng không S-400 của Nga sau đó. Tuy nhiên, ông không tiết lộ giá trị thỏa thuận, thời điểm bàn giao các hệ thống S-400 hoặc địa điểm bố trí máy bay và các đội phòng không.

    Thêm quốc gia châu Phi sở hữu tiêm kích Su-35 của Nga- Ảnh 1.

    Máy bay chiến đấu phản lực Su-35 của Nga phóng tên lửa tại trường bắn Dubrovichi ngoại ô Ryazan (Nga) hồi tháng 8.2021

    ẢNH: REUTERS

    Thông báo trên là diễn biến mới nhất cho thấy quan hệ đối tác quân sự giữa Nga và Ethiopia ngày càng được củng cố. Trước đó, vào tháng 7.2021, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia nhằm cải thiện công tác huấn luyện và nâng cao năng lực công nghệ của lực lượng vũ trang nước này.

    Theo Reuters, việc tăng cường năng lực quân sự diễn ra trong bối cảnh Ethiopia đối mặt với nhiều thách thức an ninh, đặc biệt tại vùng Tigray ở phía bắc. Vào tháng 9, một liên minh phiến quân đã phát động cuộc tấn công nhằm vào chính phủ, làm xung đột bùng phát trở lại tại khu vực.

    Trong cuộc chiến trước đó, sức mạnh không quân, đặc biệt là việc triển khai rộng rãi các máy bay không người lái (UAV) do nước ngoài sản xuất, đã giúp Ethiopia xoay chuyển cục diện chiến sự.

    Bên cạnh đó, giao tranh tái bùng phát cũng khiến quan hệ giữa Ethiopia và nước láng giềng Eritrea xấu đi. Chính quyền Addis Ababa cáo buộc Eritrea ủng hộ phe nổi dậy, nhưng Asmara đã bác bỏ cáo buộc này.

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