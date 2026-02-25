Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thêm thương hiệu sắp rút lui khỏi thị trường smartphone?

Kiến Văn
Kiến Văn
25/02/2026 14:35 GMT+7

Thông tin lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đã dấy lên những lo ngại về tương lai của bộ phận smartphone Meizu.

Việc tái cấu trúc có thể diễn ra tại Xingji (Starji) Meizu, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai dành cho các smartphone mà nhà sản xuất này có kế hoạch ra mắt trong thời gian tới, đặc biệt là dòng Meizu 23.

Thêm thương hiệu sắp rút lui khỏi thị trường smartphone? - Ảnh 1.

Meizu trở thành cái tên mới nhất có thể rời cuộc chơi smartphone

ẢNH: ANH QUÂN

Một bài đăng trên mạng xã hội Maimai (Trung Quốc) cho biết Xingji Meizu có thể sẽ ngừng hoạt động kinh doanh smartphone, đồng thời cảnh báo về khả năng sa thải hàng loạt trong các nhóm liên quan. Theo thông tin từ người dùng ẩn danh, dòng smartphone được mong đợi từ lâu là Meizu 23 đã chính thức bị ngừng sản xuất. Bài đăng cũng cho biết Flyme Auto sẽ được sáp nhập vào Yikatong, một công ty do Geely hậu thuẫn như một phần của hệ sinh thái ô tô lớn hơn.

Các thương hiệu smartphone ngày càng gặp khó

Thông báo này nêu rõ rằng các bộ phận không liên quan đến việc thu hẹp hoạt động kinh doanh smartphone của Meizu sẽ hoàn tất tái cấu trúc vào tháng 3, với mức bồi thường N+1 dự kiến được cung cấp cho các nhân viên bị ảnh hưởng. Những nhân viên nắm giữ cổ phần công ty được khuyến nghị liên hệ với bộ phận nhân sự để được tư vấn về các thủ tục tiếp theo. Dù có những thay đổi này, bài đăng khẳng định rằng thương hiệu Meizu sẽ không biến mất và vẫn nằm trong hệ thống Geely, với các công ty con khác có thể tiếp tục hoạt động.

Hiện tại, Xingji Meizu vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về những thông tin nói trên. Tuy nhiên, sự rút lui này hoàn toàn có cơ sở trong bối cảnh chi phí chip tăng cao trong thời gian qua. Hơn nữa, việc nhiều nhà sản xuất tạm dừng phát triển các sản phẩm chủ lực đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của Meizu. Đầu tháng 2, báo cáo từ Digital Chat Station trên Weibo cho biết chi phí bộ nhớ và chip tăng cao có thể khiến một số thương hiệu trì hoãn hoặc hủy bỏ việc ra mắt sản phẩm mới trong năm 2026.

Tin đồn về sự rút lui của Meizu diễn ra không lâu sau khi lãnh đạo công ty xác nhận thông tin về Meizu 23 tại sự kiện đón năm mới của Meizu Fans. Họ cho biết Meizu 23 đang được phát triển với viền màn hình mỏng nhất trong lịch sử thương hiệu, đồng thời thừa nhận mặt trước màu trắng đặc trưng sẽ bị loại bỏ do những hạn chế trong sản xuất.

