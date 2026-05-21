Theo dấu trên mạng, triệt phá hàng giả

Hàng giả bày bán công khai

Kể lại ngày đầu tiên của đợt cao điểm truy quét hàng giả, một cán bộ thuộc Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Chi cục QLTT Hà Nội cho biết đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, theo dõi hoạt động bán hàng trên mạng của một tài khoản Zalo mang tên "Kho áo bóng đá Thành Long Sport". Tài khoản này đã tạo một nhóm kín với gần 800 thành viên để rao bán quần áo bóng đá, giày, tất thể thao mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Manchester…

Lực lượng QLTT TP.HCM tích cực ra quân truy quét hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ ẢNH: Q.H

Từ thông tin thu thập được trên môi trường mạng, Đội QLTT số 1 đã phối hợp với Đội QLTT số 6 tiến hành kiểm tra đột xuất địa chỉ số 475 Phúc Diễn, P.Xuân Phương, TP.Hà Nội do ông P.T.T làm chủ kinh doanh. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở này có kinh doanh tại chỗ nhưng không đăng ký, đồng thời sử dụng mạng xã hội để đăng tải, giới thiệu và kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Chỉ trong vòng vài ngày, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra hàng loạt địa điểm kinh doanh quần áo, lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp kinh doanh tại chỗ lẫn mua bán qua mạng. "Các vụ việc nêu trên cho thấy tình trạng kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, không chỉ tại các cửa hàng kinh doanh truyền thống mà còn kết hợp với việc rao bán trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến", một cán bộ QLTT Hà Nội nhận định.

Tại tỉnh An Giang, ngày 18.5 Đội QLTT số 12 thuộc QLTT An Giang cũng tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh K.T có địa điểm kinh doanh tại đường Nguyễn Trãi, ấp Hòa Long IV, xã An Châu, tỉnh An Giang. Kết quả kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 12 phát hiện tại đây đang trưng bày để bán nhiều loại đồng hồ dây kim loại nhãn hiệu Rolex chưa qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong vụ phát hiện và truy bắt cơ sở sản xuất dầu gió giả nhãn hiệu Eagle Brand tại Tây Ninh mới đây, lực lượng chức năng cũng xác định cơ sở này không những đầu tư máy móc sản xuất, đóng gói ngay tại cơ sở với quy mô lớn mà còn trực tiếp kinh doanh phân phối qua môi trường internet. Mở rộng kiểm tra trong cùng thời điểm, cơ quan công an và QLTT còn thu giữ sản phẩm dầu gió cùng nhãn hiệu trên do chi nhánh công ty này sản xuất tại 3 địa điểm tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM với số lượng cực lớn.

Một cửa hàng kinh doanh thời trang công khai bán hàng nhái, hàng giả nhãn hiệu ẢNH: Q.H

Tại tỉnh Lạng Sơn, ngày 18.5, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khám xét nơi cất giấu đồ vật tại thôn Khơ Đa, xã Hoàng Văn Thụ, phát hiện trong kho đang cất giấu hai loại hàng hóa với 14.000 sản phẩm. Số hàng hóa này đều có nguồn gốc sản xuất ngoài VN, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp kèm theo.

Trong tuần qua, lực lượng QLTT TP.Đà Nẵng cũng đã kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh tại các phường Hải Châu, Thanh Khê, An Hải, phát hiện bày bán 652 sản phẩm gồm đồng hồ, túi xách, ba lô, quần áo, giày dép các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại VN như Hublot, Rolex, Cartier, Longchamp, Nike, Chanel, Crocs, Prada… Đáng chú ý, trong số những cơ sở này có một số chủ kinh doanh dùng mạng xã hội để chào hàng và rao bán sản phẩm giả, nhái nhãn hiệu.

Tăng cường kiểm tra hàng thiết yếu, tiêu dùng

Tại TP.HCM, trung tâm tiêu thụ hàng hóa lớn nhất cả nước, từ ngày 7-20.5, Chi cục QLTT TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đã tạm giữ 7.287 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỉ đồng.

Lãnh đạo Chi cục QLTT TP.HCM cho biết, QLTT thành phố đã và đang tập trung tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra tại các khu vực, địa bàn trọng điểm như chợ Bến Thành, Saigon Square, khu vực Chợ Lớn, Bình Tây cùng các tuyến phố, trung tâm thương mại, kho chứa hàng hóa và điểm kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử có nguy cơ phát sinh vi phạm cao. Công tác kiểm tra tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu và mặt hàng có nguy cơ bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như mỹ phẩm, thực phẩm, tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quần áo, giày dép, phụ kiện và hàng tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và giả mạo nhãn hiệu.

Đồng hồ Rolex giả nhãn hiệu cũng bán công khai tại cửa hàng ẢNH: KIM PHỤNG

Đánh giá tình hình vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa trong 2 tuần qua, ông Nguyễn Quang Huy, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, nhận xét: hiện nay tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường mạng. Các đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi phương thức kinh doanh, thủ đoạn hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính, môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự thị trường.

"Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, livestream bán hàng, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, kinh doanh hàng hóa vi phạm, đồng thời sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, kho chứa hàng phân tán nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, các hoạt động bán lẻ hàng hóa vi phạm này còn gắn liền với những địa điểm kinh doanh vật lý bên ngoài, liên kết chặt chẽ với nhau và nhắm tới nhiều đối tượng tiêu thụ khác nhau", ông Huy chỉ rõ và nhấn mạnh: "Hiện lực lượng QLTT đang tập trung tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền sở hữu công nghiệp và hành vi giả mạo nhãn hiệu. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân như sữa, tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm được xác định là nhóm trọng điểm cần tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời".