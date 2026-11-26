Chiều 26.11, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn thành phố.



Tại họp báo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đã thông tin về tiến độ thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì cuộc họp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo chủ đầu tư, tiến độ thi công tại một số vị trí thuộc gói thầu XL01 và XL02 hiện chậm hơn so với kế hoạch chung do nhiều nguyên nhân.

Cụ thể, việc vận chuyển vật tư, đưa các thiết bị cơ giới quá khổ, quá tải vào các tuyến đường trong đô thị gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị thi công cũng phải di dời khối lượng lớn bê tông xi măng, xà bần phát sinh từ việc tháo dỡ những công trình nhà kiên cố của người dân.

Bên cạnh đó, móng nhà dân còn lại sau giải tỏa gây khó khăn cho việc khoan cọc xi măng đất, khiến thiết bị khoan thường xuyên bị hư hỏng. Một số thiết bị của các nhà thầu bị hư hỏng nhưng không được thay thế kịp thời cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về công tác bàn giao mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đánh giá thời gian qua, việc phối hợp giữa các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Quá trình thi công tại các gói thầu có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực, cấp nước. Đến nay, các vấn đề liên quan đến hạ tầng kỹ thuật chưa ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công thực tế.

Tại những vị trí thi công có ảnh hưởng đến công trình hạ tầng như trụ điện, chủ đầu tư chủ động phối hợp với các công ty điện lực để di dời cục bộ, kịp thời phục vụ thi công. Dự kiến bàn giao đồng bộ mặt bằng hạ tầng kỹ thuật trong quý 1/2027.

Đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật dự án rạch Xuyên Tâm

Để duy trì nhịp độ thi công trên công trường dự án rạch Xuyên Tâm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang triển khai song song hai nhóm giải pháp, gồm xử lý khẩn cấp các vướng mắc tại hiện trường và đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ bồi thường.

Đối với những vị trí là "điểm nghẽn" cản trở mũi khoan cọc xi măng đất (CDM), chủ đầu tư và nhà thầu đã phối hợp với Công ty Điện lực Gia Định tạm ứng kinh phí để di dời khẩn cấp. Đến nay, 4 vị trí đã được giải tỏa.

Dự án rạch Xuyên Tâm đoạn qua phường Bình Thạnh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương và đơn vị chủ quản công trình hạ tầng đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện UBND phường Bình Thạnh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời hiện trạng lưới điện trên địa bàn. Chủ đầu tư đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc để hoàn tất việc phê duyệt tại 3 phường còn lại.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phấn đấu hoàn tất việc phê duyệt hồ sơ bồi thường trong tháng 12.2026, hướng tới mục tiêu Công ty Điện lực Gia Định hoàn thành bàn giao đồng bộ mặt bằng hạ tầng kỹ thuật trong quý 1/2027.