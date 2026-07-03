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Thời sự Dân sinh

Thi công sân bay ở Quảng Trị, phát hiện hài cốt liệt sĩ

Bá Cường
Bá Cường
Trong lúc giải phóng mặt bằng để thi công sân bay tại xã Cửa Việt (Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ.

Chiều nay 3.7, thông tin từ Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Nhĩ Hạ (xã Cửa Việt).

Quảng Trị: Thi công sân bay, phát hiện hài cốt liệt sĩ- Ảnh 1.

Hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được phát hiện

ẢNH: B.H

Trước đó, vào ngày 1.7, lực lượng chức năng nhận được thông tin phát hiện hài cốt liệt sĩ tại thôn Nhĩ Hạ (xã Cửa Việt) trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công sân bayĐội 584 lập tức khảo sát thực địa, xác minh thông tin, qua đó tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện với nhiều xương đã phân hủy như xương ống, bàn chân... cùng các di vật gồm đế giày, hộp tiếp đạn trung liên, lựu đạn chày, xẻng bộ binh, túi ni lông tử sĩ, cúc áo bộ đội, thắt lưng, bát B52 và một số di vật khác.

Quảng Trị: Thi công sân bay, phát hiện hài cốt liệt sĩ- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ

ẢNH: B.H

Đây là những cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh thông tin về các liệt sĩ trong thời gian tới.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584 để bảo vệ và hương khói. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN tìm thân nhân liệt sĩ.

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