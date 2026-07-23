Thi công sân bay Quảng Trị: Người dân 'khó thở' vì bụi từ công trường

Người dân sống cạnh sân bay Quảng Trị ám ảnh vì bụi

Những tháng gần đây, khi dự án Cảng hàng không Quảng Trị bước vào giai đoạn đẩy nhanh tiến độ thi công, người dân địa phương đều kỳ vọng sân bay sớm hoàn thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh. Tuy nhiên, đi cùng sự kỳ vọng ấy là nỗi lo của nhiều hộ dân sống sát công trường khi bụi đất liên tục bao phủ nhà cửa.

Bà Tâm tuổi đã cao và lo lắng trước tình trạng bụi dày đặc kéo dài ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào những ngày cuối tháng 7.2026, tại hai thôn Nhĩ Hạ và Lâm Xuân (xã Cửa Việt), những khu dân cư nằm sát công trường thi công sân bay Quảng Trị, bụi xuất hiện dày đặc từ sáng đến chiều. Ngoài thời gian đi làm, nhiều gia đình gần như phải đóng kín cửa, hạn chế ra ngoài và thường xuyên đeo khẩu trang để tránh hít phải bụi.

"Bụi từ công trường bay vào khắp mọi ngõ ngách nhà tôi, năm nay tôi đã 95 tuổi, sức khỏe yếu đi. Từ khi thi công, bụi bặm thế này ngày nào tôi cũng thấy ngột ngạt, khó thở", bà Hoàng Thị Tâm ở thôn Lâm Xuân nói.

Những cột bụi dày đặc bốc lên từ công trường thi công sân bay Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Từ nhà bà Tâm nhìn về phía công trường, từng cột bụi trắng cuộn lên theo gió Tây Nam, có thời điểm phủ mờ cả một vùng.

Chị Ngô Thị Liên (29 tuổi, ở thôn Nhĩ Hạ) cho biết gia đình mở quán ăn nhưng việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bụi.

Không chỉ lo lắng về ảnh hưởng đến sức khỏe, bụi từ công trường còn ảnh hưởng cả công việc của chị Liên ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Bụi bám vào thức ăn, khách nhìn thấy cứ tưởng đồ để lâu nên không dám mua. Nhà tôi còn có con nhỏ, nhìn bụi thế này tôi rất lo con bị viêm phổi. Người lớn còn thấy khó thở, huống hồ trẻ em", chị Liên bức xúc.

Nhà cửa, cây cối phủ trắng bụi

Ở thôn Nhĩ Hạ và Lâm Xuân, môi trường ở đây bị phủ lên một lớp màu bạc của bụi, từ nhà cửa, cây cối đến xe cộ ở đâu cũng có bụi bám kín. Nhiều hộ dân từ sáng sớm đã dậy quét dọn, lau chùi nhà cửa sạch sẽ, nhưng chỉ vài phút sau một lớp bụi dày khác đã lại bám kín.

Nhà của ông Phạm Văn Hùng (58 tuổi, ở thôn Nhĩ Hạ) cách công trường chỉ 500 m, mỗi sáng gió còn thổi trực tiếp từ phía công trường vào khu dân cư khiến lượng bụi càng nhiều.

Môi trường tại thôn Nhĩ Hạ bị phủ lên một màu bạc của bụi mịn ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Không hiểu sao đơn vị thi công không rào công trình lại để vừa đảm bảo an toàn, vừa hạn chế bụi bặm. Nhà tôi giờ chỉ cần đưa chổi lên quét vài ba đường đã ra một đống bụi. Mấy bữa nay, tôi phải gửi cháu qua nhà ngoại chứ ở đây bụi quá sợ con cháu bị bệnh", ông Hùng nói.

Là cán bộ đã nghỉ hưu, ông Hùng cho biết khi dự án về, người dân rất đồng tình, ủng hộ và luôn tạo điều kiện để dự án sớm thành công, tỉnh nhà có một sân bay để phục vụ cho phát triển kinh tế, du lịch nhưng cũng cần phải làm sao đó để người dân yên tâm.

Chỉ sau vài đường chổi, ông Hùng đã quét ra một đống bụi dày đặc ở thềm nhà ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Chúng tôi hiểu sống gần công trình thì khó tránh khỏi bụi bặm nên vẫn chia sẻ với đơn vị thi công. Nhưng bụi dày đặc kéo dài thế này thì nhà thầu và các cơ quan chức năng cần có giải pháp quyết liệt hơn để giảm ảnh hưởng đến người dân", ông Hùng nói thêm.

Bụi bám dày đặc ở mọi nơi tại thôn Nhĩ Hạ và Lâm Xuân ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Hoàng Thanh Lương, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Cửa Việt, cho biết xã đã có 4 lần họp, làm việc về vấn đề người dân phản ánh ảnh hưởng bụi từ công trường thi công Cảng hàng không Quảng Trị.

"Tại các cuộc họp, chúng tôi cũng yêu cầu đơn vị thi công tăng cường tưới nước và giảm tải số lượng xe, tăng khoảng cách di chuyển giữa các xe đi ra vào công trường để giảm tại bụi. Nhưng thời gian qua trên địa bàn nắng nóng kết hợp gió Tây Nam cùng với đó là áp lực từ tiến độ thi công nên tình trạng bụi ảnh hưởng đến người dân vẫn xảy ra", ông Lương nói.

Người dân luôn đồng tình việc thi công dự án nhưng cũng cần có biện pháp để hạn chế việc bụi dày đặc kéo dài ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỉ đồng. Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của UBND tỉnh Quảng Trị, nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 (xây dựng cảng hàng không) thuộc dự án sân bay Quảng Trị là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (thành viên T&T Group) và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO 4.



