Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thi đấu pickleball để giúp đỡ học sinh khó khăn: Niềm vui lan tỏa ở Hàng Gòn

Đình Phú
Đình Phú
14/04/2026 13:33 GMT+7

Gần 150 vận động viên tranh tài ở giải pickleball DSP Anniversary Cup 2026 để giúp đỡ 50 em học sinh ở phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai.

Giải pickleball DSP Anniversary Cup 2026 diễn ra thành công tại DSP Sport Center (đường Lê Hồng Phong, phường Hàng Gòn, Đồng Nai) vào ngày 11.4, quy tụ gần 150 vận động viên phong trào đến từ TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Thi đấu pickleball để giúp đỡ học sinh khó khăn, niềm vui lan tỏa ở Hàng Gòn - Ảnh 1.

Các em học sinh nhận quà tại giải pickleball

Ảnh: T.N

Thi đấu pickleball để giúp đỡ học sinh khó khăn, niềm vui lan tỏa ở Hàng Gòn - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Hàng Gòn tặng quà cho các em học sinh

ẢNH: T.N

Tại khai mạc giải pickleball DSP Anniversary Cup 2026, với sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp, doanh nhân ở TP.HCM, Đồng Nai, ban tổ chức cũng đã trao 50 phần quà (mỗi phần quà gồm 200.000 đồng tiền mặt, tập vở, bút viết và gạo) giúp 50 em học sinh khó khăn ở phường Hàng Gòn nhằm động viên, chia sẻ và tiếp thêm động lực để các em vượt khó vươn lên trong học tập.

Chính tinh thần thiện nguyện và cổ vũ phong trào thể dục thể thao lành mạnh của giải đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của lãnh đạo phường Hàng Gòn.

Khai mạc giải và tặng quà cho các em học sinh có sự tham dự của ông Nông Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Đỗ Chánh Quang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường; ông Hoàng Trọng Phương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Văn Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường Hàng Gòn. Lãnh đạo phường Hàng Gòn cũng dự bế mạc giải và trao huy chương cho các cặp vận động viên đạt giải.

Theo ông Đỗ Chánh Quang, đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho thế hệ trẻ. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thi đấu pickleball để giúp đỡ học sinh khó khăn, niềm vui lan tỏa ở Hàng Gòn - Ảnh 5.

Ban tổ chức tri ân những người bạn đồng hành

ẢNH: T.N

Kết quả chuyên môn của giải, cụ thể: Đôi nam serie A: Khôi - Tùng vô địch, Tony - Tùng hạng nhì, Luật Trần - Sang Sản và Vũ ATM - Nam TK đồng hạng ba.

Đôi nam serie B, Đình Phú - Thanh Picko vô địch, Tùng Ngô - Mạnh PT hạng nhì, Nghĩa Nhỏ - Hải Nhỏ và Sơn GB - Quang Bé Bỏng đồng hạng ba.

Đôi nam - nữ serie A, Huy - Hoài Thương vô địch, Uyên Huỳnh - Liêm Võ hạng nhì, Quang Huy - Lan Anh và Tiến - Phương đồng hạng ba.

Đôi nam - nữ serie B, Lê Khải - Hiếu Hồ vô địch, Hiếu - Thương LK hạng nhì, Bình - Vy và Tuấn - Ngọc Phương đồng hạng ba.

Thi đấu pickleball để giúp đỡ học sinh khó khăn, niềm vui lan tỏa ở Hàng Gòn - Ảnh 6.

Đôi nam serie A

ẢNH: T.N

Thi đấu pickleball để giúp đỡ học sinh khó khăn, niềm vui lan tỏa ở Hàng Gòn - Ảnh 7.

Đôi nam serie B

ẢNH: T.N

Thi đấu pickleball để giúp đỡ học sinh khó khăn, niềm vui lan tỏa ở Hàng Gòn - Ảnh 8.

Đôi nam - nữ serie A

ẢNH: T.N

Thi đấu pickleball để giúp đỡ học sinh khó khăn, niềm vui lan tỏa ở Hàng Gòn - Ảnh 9.

Đôi nam - nữ serie B

ẢNH: T.N

Trước đó vào tháng 6.2025 khi sân DSP Sport Center vừa mới khai trương, đã diễn ra giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời lần 3 do Báo Thanh Niên phối hợp với Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long Khánh, Câu lạc bộ pickleball Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, diễn viên Huy Khánh và DSP Pickleball tổ chức. Ban tổ chức đã trao trực tiếp 150 triệu đồng tiền mặt giúp 50 em học sinh mồ côi ở Long Khánh (nay là phường Hàng Gòn).

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball phường Hàng Gòn Học sinh khó khăn Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận