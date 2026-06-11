Thí sinh khó khăn được tiếp sức trong ngày đầu thi tốt nghiệp

Sáng 10.6, cùng với hơn 129.000 thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, gần 10.000 tình nguyện viên áo xanh đã đồng loạt ra quân tại 222 điểm thi trên toàn thành phố, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử vượt vũ môn.

Hỗ trợ nhiều thí sinh khó khăn

Ngay từ sáng sớm, tại nhiều điểm thi trên địa bàn Hà Nội, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt để hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống, quạt cầm tay và các vật phẩm cần thiết.

Tình nguyện viên có mặt từ rất sớm mang theo những thông điệp ý nghĩa ẢNH: CTV

Những thông điệp tạo không khí sôi nổi và tiếp thêm tinh thần cho thí sinh trước giờ làm bài ẢNH: CTV

Những tấm biển cổ động với thông điệp "Tự tin chiến thắng", "Fighting", "Bình tĩnh - Tự tin" được các bạn trẻ chuẩn bị công phu, tạo không khí sôi nổi và tiếp thêm tinh thần cho thí sinh trước giờ làm bài.

Không chỉ thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, nhiều đội hình tình nguyện còn triển khai những hoạt động hỗ trợ đặc biệt dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại một số điểm thi, các tình nguyện viên đã đẩy xe lăn, dìu thí sinh gặp khó khăn trong vận động vào khu vực thi; che ô, mang đồ dùng cá nhân và hướng dẫn thí sinh vào phòng thi an toàn.

Thi sinh khuyết tật được cõng vào phòng thi ẢNH: CTV

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh phải chống nạng vào phòng thi ẢNH: CTV

Tình nguyện viên giúp thí sinh khuyết tật vận động tham gia kỳ thi ẢNH: CTV

Đáng chú ý, các đội hình "Xe ôm tình nguyện 0 đồng" tiếp tục được duy trì trong kỳ thi năm nay. Nhiều thanh niên tình nguyện sử dụng phương tiện cá nhân để đưa đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh khuyết tật hoặc những trường hợp phát sinh như đi nhầm điểm thi, quên giấy tờ dự thi. Đây là một trong những hoạt động nhận được nhiều sự đồng tình, đánh giá cao từ phụ huynh và xã hội.

Đội hình "Xe ôm tình nguyện 0 đồng" sẵn sàng hỗ trợ thí sinh

Tại các khu vực cổng trường, những điểm phát nước uống miễn phí, bánh, kẹo, quạt cầm tay được bố trí thuận tiện để phục vụ thí sinh và người nhà trong thời gian chờ đợi. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh các bạn trẻ nhiệt tình hỗ trợ giữa thời tiết nắng nóng của mùa hè Hà Nội.

Nhiều phần quà tiếp sức thí sinh ẢNH: CTV

Tình nguyện viên phát nước uống cho sĩ tử ẢNH: CTV

Tình nguyện viên che nắng cho thí sinh ẢNH: CTV

Huy động được nguồn lực xã hội hóa lớn

Theo Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2026 được triển khai đồng bộ tại 100% điểm thi trên địa bàn thành phố. Để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, gần 9.800 tình nguyện viên được huy động, bảo đảm mỗi điểm thi có từ 25 - 30 tình nguyện viên làm nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Trước kỳ thi, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng tham gia chương trình, đồng thời triển khai đồng loạt bộ nhận diện truyền thông tại các điểm thi nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp.

Hà Nội có gần 10.000 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi ẢNH: CTV

Năm nay, chương trình còn huy động được nguồn lực xã hội hóa lớn với hơn 48.950 phần quà tiếp sức gồm bánh, nước uống, quạt cầm tay, mũ, ô che nắng và nhiều vật phẩm thiết yếu khác dành cho thí sinh, người nhà và lực lượng tình nguyện viên.

Sự có mặt của các tình nguyện viên đã cổ vũ tinh thần cho thí sinh trong mùa thi ẢNH: CTV

Trong ngày thi đầu tiên, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện xuất hiện tại khắp các điểm thi của Hà Nội đã góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô. Từ những lời động viên giản dị, chai nước mát, chiếc ô che nắng đến sự hỗ trợ tận tình cho các thí sinh yếu thế, tất cả đã tạo nên một mùa thi đầy nhân văn, tiếp thêm niềm tin để các sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng với tâm thế tự tin và vững vàng.



