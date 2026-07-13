Thí sinh ở Gia Lai bị tố gian lận thi tốt nghiệp THPT, nhà trường nói gì?

Ngày 13.7, Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một thí sinh bị tố sử dụng điện thoại di động để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.



Theo báo cáo, ngày 10.7, trên mạng xã hội xuất hiện 2 bài đăng cho rằng thí sinh T.G.H, học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Tuy Phước, đã sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi các môn vật lý và hóa học, đồng thời cho rằng có các thí sinh cùng phòng thi làm chứng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy, trong năm học 2025 - 2026, thí sinh T.G.H đạt học lực giỏi, có điểm trung bình các môn đăng ký dự thi gồm: toán 7,4; vật lý 8,6; hóa học 8,3; ngữ văn 7,6. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của thí sinh lần lượt là: toán 6,25; vật lý 9,5; hóa học 9,25; ngữ văn 4,25.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội tố một thí sinh sử dụng điện thoại di động để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trường THPT số 1 Tuy Phước cho biết trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm thi đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế thi và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Các khâu từ chuẩn bị cơ sở vật chất, phổ biến quy chế đến tổ chức coi thi đều được triển khai đúng quy định.

Theo báo cáo của các bộ phận làm nhiệm vụ tại điểm thi, trong suốt kỳ thi không ghi nhận trường hợp cán bộ làm công tác thi hoặc thí sinh vi phạm quy chế; không phát hiện, không tiếp nhận bất kỳ phản ánh, khiếu nại hay tố cáo nào liên quan đến hành vi vi phạm quy chế thi.

Đồng thời, biên bản kiểm tra công tác coi thi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng xác định tất cả các buổi thi tại điểm thi Trường THPT số 1 Tuy Phước đều không có trường hợp vi phạm quy chế.

Trên cơ sở kết quả xác minh và các tài liệu liên quan, Trường THPT số 1 Tuy Phước kết luận nội dung phản ánh thí sinh T.G.H sử dụng điện thoại di động để gian lận trong thời gian làm bài thi môn vật lý và hóa học là không có cơ sở.