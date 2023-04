Thí sinh ‘Physical: 100’ khiến khán giả sốc khi tiết lộ tuổi

Mới đây, Lee Soo Young đã xuất hiện trong chương trình giải trí Attack on Sisters phát sóng trên kênh Channel S với tư cách khách mời đặc biệt. Trong tập này, cô khiến khán giả vô cùng sốc khi tiết lộ mình đã 55 tuổi và có con trai lớn 31 tuổi. Hơn nữa, việc sở hữu vóc dáng nhiều người mơ ước khiến cô thường xuyên nhận được nhiều lời tán tỉnh từ các chàng trai trẻ.

“Tôi rất hay được những người đàn ông tầm tuổi con trai mình tán tỉnh. Thường thì, họ tầm 20, 30 tuổi. Họ xin số của tôi khi tôi đang tản bộ trên đường phố và tôi từ chối vì trông họ quá trẻ. Cứ tưởng họ sẽ từ bỏ nhưng không. Họ xin cả email của tôi và thậm chí khi tôi bảo mình không có thì họ hỏi xin địa chỉ nhà rồi hứa sẽ viết thư. Tôi gặp trường hợp này cực kỳ nhiều. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng lo lắng”, người mẫu thể hình 55 tuổi chia sẻ.

Lee So Young là thí sinh từng xuất hiện trên chương trình nổi tiếng Physical: 100, được mệnh danh là Squid Game bản đời thực Instagram NV

Khi được hỏi về người để lại ấn tượng nhất trong vô số chàng trai theo đuổi, Lee So Young kể rằng có một lần cô phải đưa căn cước để chứng minh tuổi của mình: “Khoảng 7, 8 năm trước. Tôi đang đi ăn với một người em nhưng tôi cảm thấy bất an. Tôi liền hỏi xem cậu ấy nghĩ tôi bao nhiêu tuổi, cậu ta trả lời là 35. Sợ cậu ấy không tin nên tôi phải cho cậu ấy xem giấy tờ tùy thân của mình. Sau đó cậu ta nói thế này: Chị không phải là mẹ của em và em cũng không phải là con trai của chị nên coi như em chưa thấy gì hết nhé?”.



Được mệnh danh là một “hot mom", cô đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và một body săn chắc, nóng bỏng Instagram NV

Không những thế, mỹ nhân thể hình còn gây ngạc nhiên khi cho biết trước đây, những người tán tỉnh mình thường ngoài 30 tuổi nhưng gần đây là các chàng trai ở độ tuổi khoảng 26, 28 và thậm chí 24 cũng hẹn cô đi chơi.

Lee So Young là một người mẫu thể hình đồng thời là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trên Instagram, cô sở hữu hơn 61.000 người theo dõi và thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe body gọn gàng và cơ bụng số 11 tiêu chuẩn của mình. Người mẫu thể hình U60 được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình thực tế nổi tiếng Squid Game bản đời thực - Physical: 100 nhưng không may bị loại trong vòng thi 1 đấu 1 do đối thủ là một người đàn ông lực lưỡng. Hiện tại, Lee So Young đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với 3 người con trai đã trưởng thành đang lần lượt bước sang tuổi 31, 26 và 22. Dù đã 55 tuổi, cô vẫn luôn chăm chỉ tập luyện để giữ dáng và nhan sắc trẻ trung, gợi cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ.