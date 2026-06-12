Thí sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói gì về đề lịch sử tốt nghiệp THPT?

Đề lịch sử phân hóa cao

Trưa nay (12.6), thí sinh hoàn thành xong 2 bài thi tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Tại điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ, phường Chợ Lớn, TP.HCM, chúng tôi gặp gỡ nhiều thí sinh là học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã chọn các môn tự chọn là lịch sử, tiếng Anh.

Thí sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, nhận xét đề thi lịch sử tốt nghiệp ẢNH: THÚY HẰNG

Thí sinh Hồng Nhung, thi môn lịch sử và tiếng Anh, dự định xét nguyện vọng vào ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH). Hồng Nhung cho biết: "Đề thi lịch sử có tính chất phân hóa ở nhiều câu, có những chi tiết trong sách giáo khoa viết khái quát, nhưng vào đề thi, câu hỏi rất chi tiết".

"Kết thúc 2 ngày thi, tâm trạng của em bây giờ vẫn là khá lo, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn", Hồng Nhung, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, TP.HCM, cho hay.

Thí sinh Phương Nghi, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thi 2 môn tự chọn hôm nay là tiếng Anh và lịch sử.

Nhận xét riêng về đề thi lịch sử, Phương Nghi cho hay: "Trong quá trình ôn tập, em đã làm nhiều đề luyện, đề thi chính thức cũng nằm trong những kiến thức đã được ôn tập. Tuy nhiên em khá tiếc là mã đề thi lịch sử của em có nhiều câu hỏi về kiến thức đổi mới, không hỏi nhiều hơn về kiến thức cuộc kháng chiến chống Mỹ, kháng chiến chống Pháp - những phần bạn đã ôn kỹ hơn".

Nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ ẢNH: THÚY HẰNG

Trịnh Ngọc Sao Mai, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cũng cho biết khá tự tin ở bài thi môn lịch sử mà bạn đã làm trong buổi sáng.

"Em làm bài khá tốt, kiến thức trong đề thi tốt nghiệp THPT 2026 ở dạng thông hiểu, chủ yếu là những phần học sinh đã học qua, ít nâng cao", nữ sinh cho hay.

Với đề thi tiếng Anh, Sao Mai cho rằng những câu cơ bản đều không khó để lấy điểm, nhưng phần bài đọc hiểu trong đề khá nâng cao, không chỉ đọc qua là hiểu được mà thí sinh phải biết tất cả các từ vựng trong bài.

Sao Mai có dự định đi du học, nhưng nếu học ở Việt Nam, Sao Mai chọn nguyện vọng vào Học viện Ngoại giao (DAV). Sau 2 ngày thi, nữ sinh khá tự tin về bài làm của mình và nghĩ có thể kết quả vào DAV rất khả quan.

Những thí sinh là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sau giờ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: THÚY HẰNG