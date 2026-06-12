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Giáo dục

Thí sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói gì về đề lịch sử tốt nghiệp THPT?

Thúy Hằng - Trần Bảo Ngọc
12/06/2026 12:19 GMT+7

Nhiều thí sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM chọn môn lịch sử là môn thi tự chọn trong ngày thi tốt nghiệp THPT 2026. Các bạn nhận xét gì về đề thi?

Đề lịch sử phân hóa cao

Trưa nay (12.6), thí sinh hoàn thành xong 2 bài thi tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Tại điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ, phường Chợ Lớn, TP.HCM, chúng tôi gặp gỡ nhiều thí sinh là học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã chọn các môn tự chọn là lịch sử, tiếng Anh.

Thí sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói gì về đề lịch sử tốt nghiệp? - Ảnh 1.

Thí sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, nhận xét đề thi lịch sử tốt nghiệp

ẢNH: THÚY HẰNG

Thí sinh Hồng Nhung, thi môn lịch sử và tiếng Anh, dự định xét nguyện vọng vào ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH). Hồng Nhung cho biết: "Đề thi lịch sử có tính chất phân hóa ở nhiều câu, có những chi tiết trong sách giáo khoa viết khái quát, nhưng vào đề thi, câu hỏi rất chi tiết".

"Kết thúc 2 ngày thi, tâm trạng của em bây giờ vẫn là khá lo, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn", Hồng Nhung, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, TP.HCM, cho hay.

Thí sinh Phương Nghi, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thi 2 môn tự chọn hôm nay là tiếng Anh và lịch sử.

Nhận xét riêng về đề thi lịch sử, Phương Nghi cho hay: "Trong quá trình ôn tập, em đã làm nhiều đề luyện, đề thi chính thức cũng nằm trong những kiến thức đã được ôn tập. Tuy nhiên em khá tiếc là mã đề thi lịch sử của em có nhiều câu hỏi về kiến thức đổi mới, không hỏi nhiều hơn về kiến thức cuộc kháng chiến chống Mỹ, kháng chiến chống Pháp - những phần bạn đã ôn kỹ hơn".

Thí sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói gì về đề lịch sử tốt nghiệp? - Ảnh 2.

Nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ

ẢNH: THÚY HẰNG

Trịnh Ngọc Sao Mai, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cũng cho biết khá tự tin ở bài thi môn lịch sử mà bạn đã làm trong buổi sáng.

"Em làm bài khá tốt, kiến thức trong đề thi tốt nghiệp THPT 2026 ở dạng thông hiểu, chủ yếu là những phần học sinh đã học qua, ít nâng cao", nữ sinh cho hay.

Với đề thi tiếng Anh, Sao Mai cho rằng những câu cơ bản đều không khó để lấy điểm, nhưng phần bài đọc hiểu trong đề khá nâng cao, không chỉ đọc qua là hiểu được mà thí sinh phải biết tất cả các từ vựng trong bài.

Sao Mai có dự định đi du học, nhưng nếu học ở Việt Nam, Sao Mai chọn nguyện vọng vào Học viện Ngoại giao (DAV). Sau 2 ngày thi, nữ sinh khá tự tin về bài làm của mình và nghĩ có thể kết quả vào DAV rất khả quan.

Thí sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói gì về đề lịch sử tốt nghiệp? - Ảnh 3.

Những thí sinh là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sau giờ thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: THÚY HẰNG

Thí sinh nhận xét đề thi tiếng Anh là thử thách

Thí sinh Uyển Quân, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, thi môn tiếng Anh và hóa học là 2 môn tự chọn, cho biết, đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 là một thử thách, vượt ngoài sức tưởng tượng, đặc biệt là ở phần bài đọc. Vấn đề thì sinh này gặp phải là đọc hiểu được nhưng không biết chọn câu trả lời như thế nào, các đáp án gần như giống nhau đòi hỏi khả năng tư duy cao. Trong khi đề thi môn hóa học năm nay dễ thở hơn.

Về đề tiếng Anh, thí sinh Phương Nghi, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho rằng phần khó nhất là bài đọc, để đoán được nghĩa từ vựng khá khó. Nữ sinh cho biết để tránh mất nhiều thời gian khi làm bài, thí sinh cần ưu tiên làm trước những phần dễ.

Chọn tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh), xét vào ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Phương Nghi cho hay với kết quả sau 2 ngày thi, bạn không dám chắc chắn với tổ hợp này mình có đậu đại học hay không. Vì với đề toán tốt nghiệp THPT của ngày hôm qua, được đánh giá dễ hơn mọi năm, nhiều thí sinh sẽ đạt được điểm 9, 10, nên điểm tổ hợp D01 của các thí sinh nhìn chung sẽ tăng. Điều này có thể dẫn tới điểm chuẩn ngành bạn chọn sẽ tăng.

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