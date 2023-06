Thi tốt nghiệp THPT 2023: Quảng Nam dùng máy phá sóng để phòng ngừa gian lận

Sáng 27.6, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết toàn tỉnh có gần 17.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong đó, 134 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, hơn 16.460 thí sinh thi tốt nghiệp và xét đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), 603 thí sinh chỉ thi để xét ĐH, CĐ.

Quảng Nam bố trí 56 điểm thi ở tất cả huyện, thị xã, thành phố với 865 phòng thi. Đồng thời, tỉnh huy động 2.860 người là cán bộ lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát, nhân viên… phục vụ kỳ thi; bố trí 34 người sao in đề thi, 18 người vận chuyển đề thi, làm phách và hơn 280 người chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29.6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Quảng Nam có gần 17.200 thí sinh đăng ký dự thi MẠNH CƯỜNG

Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết để đảm bảo tính bảo mật, phòng soi, in đề thi được lắp đặt các thiết bị phá sóng theo quy định của ngành công an. Cán bộ chịu trách nhiệm soi, in đề thi được cách ly nghiêm ngặt, không sử dụng các loại sóng, phát truyền tin liên hệ với bên ngoài.

Theo ông Tường, đối với các địa phương miền núi, trong ngày hôm nay (27.6), Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị lãnh đạo địa phương bố trí xe mang biển số xanh, trên xe có đại diện điểm thi và lực lượng công an để hộ tống đến điểm soi in đề thi tại khách sạn Bàn Thạch (TP.Tam Kỳ), vận chuyển đề thi về bảo quản.

Phòng bảo quản đề thi sẽ được bảo mật nghiêm ngặt, có 2 camera và 2 cán bộ, công an giám sát 24/24 giờ. Riêng những địa phương lân cận, ban vận chuyển đề thi của Sở GD-ĐT sẽ chuyển đề thi theo đúng quy định.

Ông Tường lưu ý, theo quy định của Bộ GD-ĐT, các thí sinh chỉ được mang những đồ dùng cần thiết như: bút viết, bút chì, compa, bút kẻ, bản đồ atlat, máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và phát sóng. Những đồ dùng, tư trang của thí sinh được bảo quản cách xa khu vực phòng thi gần nhất 25 mét theo quy định, tránh trường hợp trong ba lô đựng đồ dùng này có chứa thiết bị phát sóng thì không ảnh hưởng đến phòng thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam tin rằng, tất cả thí sinh sẽ không dùng công nghệ cao để gian lận bởi công tác an ninh, tuyên truyền, phổ biến quy chế thi thực hiện rất kỹ và các năm qua không có thí sinh vi phạm lỗi này.