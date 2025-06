Thi tốt nghiệp THPT 2025: Một kỳ thi có 2 quy chế, 2 bộ đề

N HIỀU ĐIỂM KHÁC BIỆT

Gần ngày thi tốt nghiệp THPT 2025, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi với sự tham dự của lãnh đạo 233 điểm thi và hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức cho 2 nhóm thí sinh (TS) theo 2 chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) khác nhau, với 2 bộ đề thi và quy chế riêng biệt.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội), nhấn mạnh các điểm khác biệt quan trọng giữa hai nhóm TS.

Thứ nhất, về số lượng đề thi trắc nghiệm cần đóng trong mỗi túi, ông Bình lưu ý với phòng thi cho TS thi theo Chương trình GDPT 2006, in đủ 24 mã đề thi (thường 4 - 5 tờ giấy A4).

Với phòng thi cho TS thi theo Chương trình GDPT 2018, chỉ in đủ số lượng đề thi theo số TS trong phòng thi. Ví dụ, phòng có 10 TS thi vật lý thì in từ mã 01 đến mã 10; có thể in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt).

Thứ hai, trong công tác coi thi, TS thi theo Chương trình GDPT 2006 chỉ dự thi môn thi thứ 2 trong bài thi tự chọn/tổ hợp phải có mặt trước thời gian thi môn thi 10 phút; TS thi theo Chương trình GDPT 2018 phải có mặt từ đầu buổi thi và chờ tại phòng chờ vào. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp giữa 2 chương trình cũng khác nhau. Với TS dự thi theo Chương trình GDPT 2006 là 10 phút, với TS dự thi theo Chương trình GDPT 2018 là 15 phút.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Với môn địa lý, ông Bình lưu ý, TS thi theo Chương trình GDPT 2006 được mang atlat vào phòng thi, TS thi theo Chương trình GDPT 2018 không được mang atlat vào phòng thi. Theo ông Bình, những khác biệt này đòi hỏi cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế, phân biệt rõ điều này để tránh nhầm lẫn giữa hai chương trình, hướng dẫn rõ ràng cho TS, đặc biệt trong thời điểm trước giờ phát đề thi.

C ẢNH BÁO NHỮNG SAI LẦM ĐÁNG TIẾC

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cũng lưu ý mặc dù đây là kỳ thi thường niên, nhưng năm nay có những điểm mới căn bản. Trong đó, toàn bộ TS học chương trình mới đều dự thi lần đầu tiên, trong khi đội ngũ coi thi vẫn phải thực hiện song song hai quy chế khác nhau. "Các đơn vị, cá nhân tuyệt đối không được chủ quan. Ban chỉ đạo thi thành phố yêu cầu các đơn vị, cá nhân bảo đảm an toàn và trung thực trong quá trình tổ chức kỳ thi, có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường, không để xảy ra bất kỳ khâu nào của kỳ thi mà không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và không có người chịu trách nhiệm", ông Cương yêu cầu.

Ở khâu coi thi, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, mặc dù đã nhắc nhở nhiều nhưng hầu như năm nào cũng xảy ra những trường hợp đáng tiếc, đặc biệt liên quan đến điện thoại di động. Ông Cương cũng nhắc lại những hiện tượng đã từng xảy ra ở mùa thi năm trước như có điểm thi người phụ trách đánh trống báo giờ thi một đằng, người hô loa một nẻo, dẫn đến "vênh" về mặt thời gian, có thể ảnh hưởng tới thời gian làm bài của TS và giải quyết hậu quả rất phức tạp. "Do đó tốt nhất người đánh trống và hô loa phải là một để thống nhất thời gian", ông Cương nói.

Đặc biệt sau khi Hà Nội sáp nhập với Hà Tây (cũ), nhiều trường học có tên rất giống nhau nhưng cách xa vài chục km. Nếu các TS không cẩn trọng sẽ nhầm điểm thi. "Chính vì vậy, năm nay Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp thành lập bản đồ số để tạo điều kiện thuận lợi cho HS, tránh nhầm lẫn đáng tiếc", ông Cương nói.

Cán bộ coi thi của Hà Nội cũng được tập huấn về phòng, chống gian lận trong thi cử, đặc biệt là gian lận sử dụng công nghệ cao. Đại diện Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp phổ biến các tình huống cụ thể liên quan đến việc TS có thể mang thiết bị điện tử ngụy trang, nhấn mạnh việc nhắc nhở kỹ trước khi vào phòng thi và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình làm bài.

Từ hôm qua, giảng viên, cán bộ nhiều trường ĐH đã đến các địa phương làm công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

ảnh: Đào Ngọc Thạch

B ẢO QUẢN AN TOÀN ĐỀ THI, BÀI THI TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHỨC TẠP

Với các tỉnh miền núi phía bắc, nỗi lo mưa lũ, sạt lở trong kỳ thi luôn thường trực. Sở GD-ĐT Hà Giang cho biết, do địa phương thường xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở trong mùa mưa, các phương án phòng chống thiên tai đã sẵn sàng. Lực lượng thanh niên, dân quân, công an được huy động để đảm bảo giao thông và hỗ trợ TS trong mọi tình huống. Không chỉ ở thành phố trung tâm, tại các địa phương vùng sâu, vùng cao, nơi giao thông hiểm trở hơn, công tác tổ chức kỳ thi cũng được đặc biệt chú trọng. Ở H.Mèo Vạc, kỳ thi năm nay được tổ chức tại một điểm là Trường THPT Mèo Vạc, với 12 phòng thi, các phòng chức năng được bố trí đầy đủ theo quy định. Việc đi lại của TS được tổ chức khoa học, rõ ràng. Với HS Trường THPT Mèo Vạc, gia đình chịu trách nhiệm đưa đón các em đến điểm thi. Đối với HS ở các trường còn lại, các em được bố trí ăn, nghỉ tại trường và có phương tiện đưa đón đến điểm thi đúng giờ, bảo đảm an toàn.

Để chủ động phòng ngừa rủi ro, giảm thiệt hại về người và tài sản, đồng thời bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, mới đây Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có công điện yêu cầu ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, gia cố điểm thi, phòng thi, hệ thống điện, nước, thoát nước để bảo đảm an toàn trong điều kiện mưa lớn, gió giật, nắng nóng; đồng thời chuẩn bị kịch bản di dời hồ sơ, máy móc, đề thi, bài thi đến nơi an toàn; xây dựng điểm thi dự phòng trong trường hợp điểm thi chính không bảo đảm điều kiện do thiên tai. Có phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi trước, trong và sau kỳ thi, tránh ảnh hưởng bởi nước ngập, thời tiết nóng ẩm hay hỏa hoạn.

Công điện cũng đề nghị các địa phương bảo đảm an toàn cho cán bộ coi thi và TS. Theo đó, địa phương cần có kế hoạch hỗ trợ đưa đón TS, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, thiết lập kênh thông tin giữa nhà trường, phụ huynh và TS nhằm cập nhật kịp thời tình hình thời tiết và hướng dẫn di chuyển an toàn đến điểm thi; tổ chức hỗ trợ ăn, ở gần điểm thi cho cán bộ, HS ở xa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.

Thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhìn chung thời tiết trên phạm vi cả nước trong những ngày thi tốt nghiệp THPT phổ biến ngày có nắng, có nơi nắng gián đoạn, nhưng về chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa to. Trong cơn giông, thí sinh và phụ huynh cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ ngày 25 - 28.6, các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ có mưa giông diện rộng. Đặc biệt, khu vực Nam bộ sẽ có mưa vừa, mưa to vào chiều và tối. Ở Trung bộ (các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Tại miền Bắc, từ ngày 25 - 27.6 thời tiết ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông ở nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa giông tập trung nhiều ở vùng núi và trung du. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 34 độ C, thấp nhất phổ biến 23 - 24 độ C. Phan Hậu

Sẵn sàng hỗ trợ TS trong mọi tình huống Trong ngày thi, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết dự kiến sẽ có hơn 8.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi. Các điểm thi thành lập các đội hình xe ôm tình nguyện đưa đón TS có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các TS khó khăn về vận động, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại hoặc hỗ trợ TS trong những trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm địa điểm thi… Bên cạnh đó, các điểm thi đều bố trí khu vực phát miễn phí nước uống, bánh, kẹo, đồ dùng học tập, quạt cầm tay… Tại TP.HCM có 99.578 TS đăng ký dự thi, tăng 8.891 TS so với năm trước. Để đáp ứng quy mô này, thành phố huy động 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi. Đặc biệt, toàn bộ các điểm thi đã được lắp đặt camera tại phòng bảo quản đề thi, bài thi. TP.HCM có những biện pháp hỗ trợ chu đáo cho TS vùng xa như đảm bảo phà Bình Khánh hoạt động 24/7 với 4 chuyến đặc biệt trong khung giờ cao điểm, bố trí các nhà nghỉ tập trung cho TS xã đảo Thạnh An cùng dịch vụ đưa đón bằng xe buýt. Bích Thanh - Tuyết Mai

đồ họa: Ngọc Long