Thi tốt nghiệp THPT 2026: Vì sao được gọi là mùa giải 'All Star'?

Thi tốt nghiệp THPT 2026: có hơn 1,2 triệu thí sinh, gần 60.000 thí sinh tự do

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi nhiều bạn trẻ gọi vui đây là mùa giải “All Star”. Cách gọi này xuất phát từ việc tổng số thí sinh đăng ký dự thi vượt 1,2 triệu người, trong đó có gần 60.000 thí sinh tự do - con số được xem là rất lớn so với nhiều năm gần đây.

Không ít người cho rằng học sinh 2k8 năm nay phải bước vào một kỳ thi cạnh tranh hơn thường lệ khi không chỉ thi cùng bạn đồng trang lứa mà còn có thêm nhiều thí sinh từng trải qua kỳ thi, có kinh nghiệm ôn luyện hoặc quyết tâm thi lại để vào trường mong muốn.

Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Ứng Hòa B (xã Ứng Hòa, TP.Hà Nội), cho biết càng gần ngày thi, em càng cảm thấy lo lắng.

“Năm nay số lượng thí sinh tham gia rất đông nên em sợ điểm chuẩn các trường sẽ tăng lên. Không chỉ vậy, còn có nhiều thí sinh tự do từng đạt điểm cao ở những năm trước tiếp tục thi lại. Em nghĩ điều đó khiến không chỉ riêng em mà nhiều bạn khác cũng cảm thấy bất an”, Phương Anh chia sẻ.

Theo nữ sinh, áp lực hiện tại đến từ nhiều phía: điểm số, chọn ngành và cả kỳ vọng của gia đình. “Em sợ nhất là mình không thể vào ngôi trường mơ ước”, em nói.

Cùng tâm trạng, Trương Gia Huy, học sinh lớp 12D1 Trường THPT Thanh Bình 2 (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp), thừa nhận bản thân khá áp lực vì đây là kỳ thi quan trọng.

“Điều em lo nhất hiện tại là điểm số. Đây là giai đoạn cần bứt phá để có kết quả tốt nhất”, Huy nói.

Nam sinh cho rằng sự xuất hiện của nhiều thí sinh tự do vừa là thách thức, vừa là động lực. “Đối thủ của em không chỉ là các bạn cùng tuổi mà còn có những anh chị lớn tuổi, học lực tốt. Điều đó khiến em càng phải cố gắng hơn”, Huy chia sẻ.

Trend chế ảnh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 gây tranh cãi

Song song với không khí ôn thi căng thẳng, mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện trào lưu dùng AI, photoshop chỉnh sửa hình ảnh thành phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Không ít bài đăng thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ vì được làm giống thật.

Trong đó, bài đăng từ fanpage tên Thiện Khiêm nhận lượng tương tác lớn khi “khoe” hình ảnh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, khiến nhiều người tưởng thật. Tuy nhiên, đại diện quản lý fanpage sau đó cho biết đây chỉ là nội dung hưởng ứng trend đang lan truyền trên TikTok.

“Bài viết vừa rồi chỉ là một nội dung theo trend đang sôi nổi trên TikTok và hưởng ứng không khí mùa thi năm nay, chứ Thiện Khiêm không thật sự tham gia kỳ thi”, phía fanpage phản hồi.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Dưới nhiều bài đăng, dân mạng cũng để lại loạt bình luận nửa đùa nửa thật như: “Có lẽ năm nay thủ khoa không phải 2k8”, “2k8 nước mình vất vả quá”, “Nhất quyết không để 2k8 giành spotlight”…

Một bộ phận người dùng mạng cho rằng đây chỉ là cách giải trí trước mùa thi căng thẳng. Tuy nhiên, không ít học sinh lớp 12 lại nhìn nhận khác.

Phàn Thị Xuân, học sinh lớp 12 Trường PTDT Nội trú THCS - THPT Bắc Hà (xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), cho biết bản thân cảm thấy khá áp lực trước kỳ thi.

“Theo góc nhìn của em, việc đem kỳ thi THPT ra đùa cợt như vậy khá vô nghĩa và phần nào gây thêm áp lực cho tụi em - những học sinh 2k8 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi thật”, Xuân chia sẻ.

Dù vậy, nữ sinh cũng cho rằng sự cạnh tranh lớn năm nay là động lực để cố gắng hơn. “Nếu vì lo sợ quá mức mà chùn bước thì đó chỉ là lý do mình chọn để trì hoãn bản thân thôi”, em nói.

ẢNH MINH HỌA: QUỲNH QUỲNH

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân từ trend chế ảnh

Theo các chuyên gia, phía sau trào lưu chế ảnh phiếu đăng ký dự thi là nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, điều có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.

Kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Tuyển, Công ty công nghệ giải pháp Số Việt (P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.An Lợi Đông, TP.Thủ Đức), cho biết việc đăng tải hình ảnh phiếu đăng ký dự thi, dù là thật hay đã chỉnh sửa, vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn nếu vô tình để lộ các dữ liệu quan trọng.

“Trong phiếu đăng ký dự thi thường có rất nhiều thông tin nhạy cảm như họ tên đầy đủ, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CCCD, địa chỉ… Khi bị kẻ xấu thu thập, những dữ liệu này có thể bị sử dụng cho mục đích giả mạo danh tính, vay tiền online hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi”, anh Tuyển phân tích.

Theo anh Tuyển, nhiều người trẻ có tâm lý chủ quan vì nghĩ rằng mình chỉ đăng cho vui hoặc đã che bớt thông tin. Tuy nhiên, với các công cụ công nghệ hiện nay, việc khôi phục hoặc suy đoán dữ liệu bị che là hoàn toàn có thể xảy ra.

“Ngay cả khi làm mờ một phần thông tin, chỉ cần kết hợp với dữ liệu từ các nguồn khác trên mạng xã hội, kẻ xấu vẫn có thể dựng lại hồ sơ cá nhân tương đối đầy đủ. Đó là lý do không nên đăng tải những giấy tờ có giá trị pháp lý lên mạng”, anh Tuyển nhấn mạnh.

Chuyên gia truyền thông kỹ thuật số Đặng Trần Hùng Khải, Công ty TNHH Prime Digital Agency (xã Hiệp Phước, TP.HCM; trước là xã Long Thới, H.Nhà Bè), cho rằng trào lưu này còn phản ánh lỗ hổng trong nhận thức bảo mật thông tin của người dùng trẻ.

“Các trào lưu trên mạng xã hội thường lan rất nhanh, nhưng đi kèm với đó là nguy cơ bị lợi dụng. Khi nhiều người cùng chia sẻ một định dạng thông tin giống nhau, như phiếu đăng ký dự thi, thì vô tình trở thành ‘mỏ dữ liệu’ cho các đối tượng xấu khai thác”, anh Khải nhận định.

Theo anh Khải, thay vì chạy theo trào lưu, người trẻ nên thận trọng với mọi nội dung liên quan đến giấy tờ, hồ sơ cá nhân. Nếu muốn bắt trend, nên sử dụng các mẫu giả lập hoàn toàn hoặc không chứa bất kỳ dữ liệu thật nào.