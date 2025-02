Thị trường bất động sản sôi nổi đầu năm

Giá và giao dịch đều tăng

Trong vai một người có nhu cầu mua nhà ở, PV Thanh Niên được ông Phan Minh Trọng, Giám đốc Công ty Hòa Phát Land, dẫn đi xem căn hộ rộng 71 m2 gồm 2 phòng ngủ với đầy đủ nội thất được chủ nhà chào bán với giá gần 7 tỉ đồng tại chung cư Masteri Thảo Điền (TP.Thủ Đức). Hiện căn hộ đang được cho thuê với giá 22 triệu đồng/tháng. Ông Trọng giới thiệu căn nhà này có nội thất mới và chủ đầu tư cần bán nên giá rẻ hơn, nhiều căn cùng diện tích nhưng giá bán từ 7,1 - 7,4 tỉ đồng.

Tại dự án Homyland Riverside (TP.Thủ Đức), căn hộ rộng 95 m2 gồm 3 phòng ngủ với đầy đủ nội thất được chủ nhà chào bán hơn 4 tỉ đồng. Hiện căn hộ đang được cho thuê với giá 17 - 19 triệu đồng/tháng. Theo ông Phan Minh Trọng, năm nay ông và các nhân viên chỉ được nghỉ đúng mùng 1 tết, ngay từ mùng 2 tết đã đi làm và đưa khách đi xem nhà.

"Khách đi xem suốt từ trong tết, rất nhiều, trong đó có cả khách thuê cũng như mua nhà. Từ 20 tháng chạp đến nay, công ty đã bán được 7 căn nhà và cho thuê được 5 căn trong phân khúc 4 - 6 tỉ đồng/căn. Giá có xu hướng tăng mạnh trước tết âm lịch, tầm tháng 10 - 12.2024 và giao dịch đều. Như khu vực đường Nguyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh sắp tới sẽ có bước tăng giá đột biến khi hai tuyến đường này kết nối với nút giao An Phú (TP.Thủ Đức), dự kiến thông xe tháng 4.2025. Riêng đường Nguyễn Thị Định đã nhận đền bù giải tỏa hơn 70%, dự kiến mở đường trong quý 3 năm nay lên 30 m. Với đường Nguyễn Duy Trinh, người dân cũng đang bắt đầu nhận tiền đền bù, dự kiến mở đường vào năm sau. Giá đất khu vực này đã tăng mạnh từ 170 - 200 triệu đồng/m2 tùy đoạn, trong khi trước đó giá chỉ từ 150 - 165 triệu đồng/m2", ông Trọng cho hay.

Thị trường bất động sản chứng kiến sự chuyển động khả quan giai đoạn đầu năm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ghé vào khu đô thị Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, TP.Thủ Đức), một trong những dự án "nóng" nhất thị trường năm 2024, chúng tôi chứng kiến các văn phòng môi giới hoạt động nhộn nhịp. Dự kiến tháng 4.2025, chủ đầu tư sẽ mở bán 2 tòa chung cư cao tầng và khu biệt thự vườn. Trong đó, giá căn hộ trên 150 triệu đồng/m2 và biệt thự vườn tầm 70 tỉ đồng/căn. Trước đó trong đợt mở bán đầu tiên vào giữa năm 2024, giá căn hộ từ 120 - 130 triệu đồng/m2.

Liên hệ bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Giám đốc Sàn SG9 (Công ty cổ phần T&A), khi bà đang cùng khách hàng soạn hợp đồng đặt cọc mua một căn hộ ở H.Bình Chánh (TP.HCM), PV Thanh Niên được cho biết công ty vừa công chứng được 15 sản phẩm ở thị trường thứ cấp. Tương tự ở thị trường sơ cấp, khách hàng đi xem nhà rất nhiều, nhất là những dự án có chủ đầu tư uy tín, pháp lý hoàn thiện và tiến độ xây dựng tốt. Hiện ở các khu vực vùng ven như H.Bình Chánh, Q.Bình Tân, giá căn hộ bình quân khoảng 52 triệu đồng/m2, trong khi tại Q.7, giao dịch tầm trung khoảng 60 - 70 triệu đồng/m2, khu vực trung tâm từ 145 - 200 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Thậm chí, tại dự án Eton Park (TP.Thủ Đức) khách giao dịch đã có chênh lệch khoảng 200 - 300 triệu đồng cho căn hộ khoảng 10 tỉ đồng dù mới thanh toán khoảng 5%.

"Hiện nay mức giá bình quân của toàn thị trường tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ năm 2024. Từ đầu năm đến nay, giao dịch tốt hơn so với 2 năm trước. Hai năm trước vào khoảng tháng 3 mới có giao dịch, còn hiện mới sau tết đã có giao dịch. Trong khi đó, nhiều dự án cũng đang chuẩn bị các bước để mở bán sản phẩm mới, từ TP.HCM đến các tỉnh lân cận", bà Ngân nhận xét.

Xung lực mới cho năm 2025

Trao đổi với Thanh Niên, ông Võ Quốc Thắng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn DKRA, nói: Mặt bằng sơ cấp, giá bán vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, các sản phẩm đang bán hàng tập trung ở phân khúc căn hộ cao cấp thuộc khu Đông TP.HCM, với mức giá phổ biến dao động từ 85 đến trên 130 triệu đồng/m2. Thị trường thứ cấp ghi nhận mức giá bán trong tháng đầu năm 2025 không có nhiều biến động, duy trì ổn định ở mức của cuối năm 2024, tăng từ 6 - 14% so với cùng kỳ tháng 1.2024. Đặc biệt, đầu năm 2025, các bất động sản đầy đủ pháp lý, vị trí dọc theo tuyến metro số 1 tiếp tục là những tâm điểm thu hút sự quan tâm của người mua, nhà đầu tư.

Theo đánh giá của ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng giám đốc Nam Long Group, thị trường bất động sản 2025 đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi khi GDP và vốn FDI của VN dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh với các dự án trọng điểm quốc gia, như mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào cuối năm 2025. Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh cũng thúc đẩy nhu cầu nhà ở cả về chất lượng và số lượng. Một điểm sáng nữa là các bộ luật liên quan đến bất động sản như luật Nhà ở, luật Đất đai và luật Kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho quá trình phục hồi và tăng trưởng của bất động sản, mang đến nhiều cơ hội dành cho các chủ thể tham gia thị trường.

"Các luật mới góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng về chính sách và thủ tục, thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, minh bạch và bền vững, bảo vệ quyền lợi cho người mua nhà. Chúng ta cũng có thể quan sát từ thực tế, trong quý 4/2024 vừa qua, khi 3 luật quan trọng chính thức có hiệu lực, thị trường đã có những chuyển động tích cực, nhà đầu tư quay trở lại một cách mạnh mẽ", ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh cho hay.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản VN, cũng cho rằng nguồn cung bất động sản nhà ở năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng, khoảng 10% so với năm 2024 do nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc và triển khai trở lại, cũng như nhiều dự án có kế hoạch "ra hàng" đón đầu cơ hội phục hồi của thị trường. Cụ thể, nguồn cung bất động sản tại Hà Nội và các đô thị vệ tinh ước tính đạt khoảng 37.000 sản phẩm, TP.HCM và vùng ven ước tính đạt khoảng 18.000 sản phẩm. Dù vậy, ông Đính thừa nhận nguồn cung nhà ở sẽ tiếp tục khan hiếm so với nhu cầu, bao gồm cả nhu cầu ở và đầu tư vẫn đang không ngừng tăng lên cùng sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa. Tương tự, mặt bằng giá căn hộ chung cư sẽ tiếp tục tăng tại các đô thị lớn nhưng mức tăng thấp hơn, từ 7 - 10% so với năm 2024, do mặt bằng giá hiện tại đã khá cao.

"Với phân khúc đất nền, mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh nhờ tiềm năng tăng giá tốt. Mặt bằng giá các sản phẩm biệt thự/liền kề, nhà phố cũng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong bối cảnh do quỹ đất khan hiếm, chi phí đầu tư, nhất là chi phí liên quan đến đất đai tăng. Còn các dự án thấp tầng chưa hình thành hạ tầng, chưa thu hút cư dân về ở tiếp tục đi ngang ở mức cao", ông Đính dự báo.