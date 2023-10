Thị trường gạo thế giới sẽ diễn biến thế nào trong quý cuối năm 2023?

Trong nửa cuối tháng 9, thị trường gạo thế giới hạ nhiệt với mức giảm lên đến 30 - 40 USD/tấn so với lúc giá gạo đạt đỉnh hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9. Tuy nhiên, những ngày chuẩn bị bước sang tháng 10, giá gạo tại Việt Nam và Thái Lan cùng khởi sắc để tạo đà cho mùa cao điểm cuối năm. Cụ thể, giá gạo 5% tấm thời điểm đầu tháng 10 của Việt Nam là 613 USD/tấn, cao hơn Thái Lan 23 USD (590 USD/tấn) và cao hơn Pakistan 15 USD/tấn (598 USD/tấn).

Thị trường gạo trong những tháng cuối năm sẽ sôi động và giá tốt CÔNG HÂN

Giải thích về việc giá gạo Việt Nam cao nhất thế giới và bỏ xa các đối thủ, một số doanh nghiệp ở vựa lúa miền Tây cho biết do Việt Nam chưa đến thời điểm thu hoạch rộ lúa thu đông. Bên cạnh đó, lượng gạo hàng hóa và khả năng xuất khẩu từ nay đến cuối năm không nhiều, chỉ khoảng 1 triệu tấn. Trong khi đó các nước như Thái Lan, Myanmar, Pakistan và đặc biệt là Ấn Độ đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ vụ lúa chính trong năm. Chính vì vậy, ở những nước này sản lượng dồi dào, giá giảm nhẹ.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tiêu thụ gạo tiếp tục ở mức cao tại các nước nhập khẩu chính. Cụ thể, tại Philippines, sau khi tổng thống nước này bác bỏ đề xuất giảm thuế nhập khẩu thì hiện tại giới chức đang kiến nghị và thảo luận về việc bỏ chính sách giá trần đối với sản phẩm gạo nội địa. Báo chí Philippines và các hãng thông tấn lớn trên thế giới cho biết, nhiều khả năng trong tuần này Tổng thống Philippines sẽ có quyết định cuối cùng về vấn đề trên sau cuộc họp với các quan chức cấp cao.

Tính đến ngày 15.9, Philippines mới nhập khẩu khoảng 2,4 triệu tấn gạo trong khi Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo lượng gạo nhập khẩu cả năm của nước này lên tới 3,5 triệu tấn. Philippines cùng với Trung Quốc sẽ là 2 nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm nay.

Bên cạnh đó, các nước như Indonesia cũng đang tìm kiếm nguồn cung gạo cho mục tiêu an ninh lương thực quốc gia và duy trì kho dự trữ. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin: Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) đã chỉ đạo Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas) nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Trung Quốc để tăng dự trữ gạo cho nước này.

Nhiều người tin rằng, Trung Quốc sẽ sớm quay lại thị trường và trở thành một trong những khách hàng tích cực nhất.

Bên cạnh đó, giá gạo ở nhiều nước nhập khẩu cũng đang tăng cao, chẳng hạn Malaysia. Truyền thông nước này loan tin thị trường không thiếu gạo cho tiêu dùng của người dân nhưng giá gạo Malaysia đang ở mức cao. Bên cạnh đó, thị trường trong nước cũng thiếu hụt lượng gạo nguyên liệu cho lĩnh vực chế biến.

Mới đây, Ấn Độ quyết định cấp phép xuất khẩu thêm cho Singapore 50.000 tấn gạo trắng non - Basmati để đảm bảo an ninh lương thực. Trước đó, vào cuối tháng 8.2023, Ấn Độ đồng ý xuất cho Bhutan 79.000 tấn, Singapore 50.000 tấn và Mauritius 14.000 tấn gạo trắng non - Basmati.

Điều này cho thấy, nhu cầu gạo ở nhiều nước đang tăng cao và dự báo thị trường sẽ sôi động trở lại trong những tháng cuối năm. Do đó, có thể tin tưởng giá lúa gạo sẽ tiếp tục duy trì mức cao.