Thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 từng khởi đầu với những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, càng về cuối năm, tốc độ tăng trưởng càng có dấu hiệu chậm lại, bất chấp cuộc đua giảm giá và những chương trình ưu đãi, kích cầu vẫn diễn ra rầm rộ.

Tăng trưởng thị trường ô tô giảm dần qua từng giai đoạn

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào năm 2026 với những tín hiệu khá tích cực. Sức mua hồi phục, nhiều mẫu xe mới được tung ra thị trường, trong khi các chương trình ưu đãi từ nhà sản xuất và đại lý vẫn liên tục được triển khai góp phần giúp thị trường có bước chạy đà khá thuận lợi.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc quý 1/2026, thị trường ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả tương đối khả quan, cho thấy sức mua ô tô đã có sự cải thiện đáng kể sau giai đoạn thị trường gặp nhiều biến động. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này không được duy trì trong những quý tiếp theo. Bởi tính đến hết quý 2/2026, mức tăng trưởng lũy kế giảm xuống còn khoảng 15%. Đến nay, sau 10 tháng đã qua của năm 2026, thị trường chỉ còn tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, thị trường chỉ còn tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025 Ảnh: BÁ HÙNG

Kết quả từ VAMA cho thấy tốc độ tăng trưởng của thị trường ô tô đang chậm lại rõ rệt. Từ mức tăng trưởng hai con số trong nửa đầu năm, sức mua đang dần "hãm phanh". Nếu tính cả doanh số của các thành viên VAMA cùng với Hyundai (đạt 38.834 xe) và VinFast (đạt 200.593 xe) đã bán ra, người Việt đã mua sắm 550.413 xe, tăng 95.756 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh số kỷ lục của thị trường sau 10 tháng đầu năm, nhưng so với giai đoạn đầu năm, tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường ô tô đang dần chậm lại.

Đáng chú ý, sự giảm tốc không chỉ thể hiện qua số liệu lũy kế. Trong tháng 10.2026, doanh số toàn thị trường (gầm VAMA, Hyundai và VinFast) đạt 55.275 xe ô tô các loại, giảm 7.315 xe tương đương 11,7% so với tháng trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy sức mua vẫn thiếu sự ổn định, ngay cả khi thị trường bước vào mùa mua sắm cuối năm.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Vì sao sức mua ô tô dần chững lại?

Có nhiều yếu tố tác động đến diễn biến tăng trưởng của thị trường ô tô trong năm 2026. Trong đó, đáng chú ý là sức mua của người tiêu dùng chưa thực sự ổn định, dù nguồn cung ngày càng đa dạng và các chương trình ưu đãi được triển khai liên tục.

Mặt bằng lãi suất cho vay và điều kiện tín dụng cũng ảnh hưởng đến quyết định của nhóm khách hàng mua xe trả góp Ảnh: BÁ HÙNG

Trước hết, ô tô vẫn là tài sản có giá trị lớn đối với số đông người Việt. Bên cạnh chi phí mua xe, người dùng còn phải tính toán các khoản tiền liên quan như lệ phí trước bạ, đăng ký, bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng và sửa chữa. Với những người mua xe bằng hình thức vay ngân hàng, áp lực tài chính còn đến từ tiền trả góp và lãi suất.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và các khoản chi tiêu khác cần được cân đối, không ít khách hàng có xu hướng trì hoãn quyết định mua ô tô. Điều này khiến nhu cầu trên thị trường khó tăng trưởng đồng đều, ngay cả khi các hãng xe liên tục điều chỉnh giá bán.

Bên cạnh đó, theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, mặt bằng lãi suất cho vay và điều kiện tín dụng cũng ảnh hưởng đến quyết định của nhóm khách hàng mua xe trả góp. Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý ô tô tại TP.HCM cho biết: "Tỷ lệ khách hàng vay mua ô tô theo hình thức trả góp hiện nay chiếm khoảng 70% - 75%, trong khi đó mặt bằng lãi suất sau ưu đãi vẫn đang ở mức khá cao tạo tâm lý e ngại cho khách hàng. Nhiều người có ý định mua xe nhưng đang trì hoãn để cân nhắc kỹ hơn bài toán tài chính. Đây là một trong những lý do khiến sức mua trên thị trường bị kìm hãm và thiếu sự ổn định".

Nhiều mẫu mã mới, phiên bản nâng cấp về công nghệ liên tục được tung ra thị trường khiến khách hàng có thêm lựa chọn nhưng cũng mất nhiều thời gian cân nhắc Ảnh: BÁ HÙNG

Một yếu tố khác là tâm lý chờ đợi của người mua. Thị trường ô tô Việt Nam đang có sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các nhà sản xuất phân phối, giữa xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu, giữa xe động cơ đốt trong, hybrid và ô tô điện. Nhiều mẫu mã mới, phiên bản nâng cấp... liên tục được tung ra thị trường khiến khách hàng có thêm lựa chọn nhưng cũng mất nhiều thời gian cân nhắc trước khi xuống tiền.

Đơn cử như phân khúc Crossover hạng B tầm giá dưới 800 triệu đồng, chỉ trong khoảng 3 tháng đã có ít nhất 4 - 5 mẫu ô tô được nâng cấp, cải tiến hoặc sản phẩm hoàn toàn mới được trình làng. Chưa kể các chương trình giảm giá cũng khiến khách hàng cân nhắc.

Thực tế, cuộc đua ưu đãi, giảm giá vẫn được các nhà sản xuất, phân phối liên tục triển khai bằng các hình thức như hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm, phụ kiện hay lãi suất vay mua xe... Tuy nhiên, việc ưu đãi liên tục không đồng nghĩa sức mua sẽ lập tức tăng tương ứng. Khi nhu cầu thực tế chưa đủ mạnh, giảm giá có thể giúp một mẫu xe duy trì doanh số hoặc giải phóng hàng tồn kho, nhưng khó tạo ra sự bứt phá đồng đều cho toàn thị trường.

Thị trường ô tô đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn về giá bán, sản phẩm và giá trị sử dụng Ảnh: BÁ HÙNG

Nhìn chung, thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 vẫn duy trì tăng trưởng, nhưng đà tăng đang thu hẹp đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Hai tháng cuối năm có thể tạo thêm động lực thúc đẩy lượng xe tiêu thụ gia tăng, song khả năng bứt phá đến đâu vẫn phụ thuộc vào sức mua thực tế, khả năng tài chính của người dân và chính sách bán hàng của các hãng xe. Thay vì chỉ chạy theo doanh số, thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn về giá bán, sản phẩm và giá trị sử dụng.