Thích ăn nhiều nước chấm: Thận có thể phải 'gánh' hậu quả

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 g muối/ngày. Trong khi đó, phần lớn lượng muối trong khẩu phần ăn của nhiều người lại đến từ các loại gia vị và thực phẩm chế biến sẵn, trong đó có nước chấm.

Cần chú ý lượng nước chấm trong mỗi bữa ăn để bảo vệ thận Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Muối khiến thận phải làm việc nhiều hơn

Theo tiến sĩ David Friedman, bác sĩ chuyên khoa thận tại Northwell Health (Mỹ), thận có nhiệm vụ lọc máu, cân bằng nước và các chất điện giải, đồng thời điều hòa lượng natri trong cơ thể. Khi ăn quá mặn, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải lượng natri dư thừa qua nước tiểu.

Nếu tình trạng này kéo dài, khả năng điều hòa của thận sẽ bị ảnh hưởng. Lượng natri dư thừa còn khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và góp phần gây tăng huyết áp. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, tăng huyết áp kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, khiến chức năng lọc máu suy giảm theo thời gian.

Người mắc bệnh thận càng cần hạn chế

Những người đã mắc bệnh thận mạn cần kiểm soát lượng muối nghiêm ngặt hơn. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, ăn nhiều natri có thể làm tăng phù, tăng huyết áp và khiến bệnh thận tiến triển nhanh hơn.

Không chỉ nước mắm, nước tương, nhiều loại nước chấm pha sẵn, sốt chấm, nước sốt đóng chai cũng chứa hàm lượng natri khá cao. Vì vậy, ngay cả khi ăn ít nhưng chấm quá nhiều cũng có thể khiến lượng muối nạp vào vượt mức khuyến nghị.

Làm sao để ăn nước chấm mà vẫn bảo vệ thận?

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), cách hiệu quả nhất là giảm dần lượng nước chấm trong mỗi bữa ăn để vị giác thích nghi. Người dân nên nếm thức ăn trước khi thêm nước chấm, ưu tiên pha loãng nước chấm hoặc dùng chén nhỏ để hạn chế lượng sử dụng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường rau xanh, trái cây tươi, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và kiểm tra huyết áp định kỳ. Đối với người mắc bệnh thận, tăng huyết áp hoặc suy tim, việc kiểm soát lượng natri theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng là rất quan trọng.

Các chuyên gia lưu ý, nước chấm không phải là "thủ phạm" duy nhất gây hại cho thận. Điều đáng lo là thói quen ăn mặn kéo dài trong nhiều năm. Chỉ cần giảm bớt lượng nước chấm mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh, bạn đã góp phần bảo vệ thận cũng như giảm nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch.