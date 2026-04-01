Thích luyện thi trên mạng hơn đi học thêm, vì sao?

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên vừa đến với học sinh Trường THPT Đức Trọng, xã Đức Trọng, Lâm Đồng. Tại đây chúng tôi gặp gỡ được nhiều học sinh có năng lực tự học rất tốt, các bạn có điểm chung thích tự luyện đề, ôn thi trên mạng hơn là đi học thêm.

Không đi học thêm, đạt 1.540 điểm SAT, IELTS 8.5

Nguyễn Thanh Nhã, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Đức Trọng đạt điểm SAT là 1.540 (điểm tối đa kỳ thi này là 1.600); IELTS 8.5, đều nhờ tự học, học trực tuyến, mua sách về luyện đề. Nữ sinh này cũng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh của tỉnh Lâm Đồng năm học lớp 12, giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh liên tiếp trong cả lớp 11 và lớp 12.

Nguyễn Thanh Nhã đạt nhiều thành tích trong học tập nhờ tự học, không đi học thêm ẢNH: NVCC

Thanh Nhã cho biết kinh nghiệm học đều là tự học. "Đầu tiên, vì chi phí học thêm tại các trung tâm hiện nay khá cao, em đã chọn tự học. Từ đó, em nhận ra rằng kỹ năng quan trọng nhất không chỉ là học chăm chỉ mà còn là biết cách tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu chất lượng. Trên mạng có rất nhiều tài nguyên, nhưng không phải cái nào cũng phù hợp, nên việc chọn đúng tài liệu uy tín sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và nâng cao hiệu quả học tập", Nhã nói.

"Thứ hai, trong quá trình luyện đề, em đặc biệt chú trọng vào việc phân tích lỗi sai. Mỗi khi làm sai, em không chỉ xem đáp án đúng mà còn ghi chép lại, tìm hiểu nguyên nhân vì sao mình sai và cách để tránh lặp lại lỗi đó. Ban đầu, quá trình này khá tốn thời gian, nhưng càng về sau em càng làm nhanh hơn và nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt. Em nghĩ đây là bước giúp mình cải thiện thực sự, thay vì chỉ làm nhiều bài một cách máy móc", nữ sinh cho hay.

Ngoài ra, Nhã không coi tiếng Anh đơn thuần là một môn học, mà là một phần trong cuộc sống hằng ngày. Bạn thường đọc sách, truyện và nghe nhạc bằng tiếng Anh để làm quen với ngôn ngữ một cách tự nhiên. Điều này không chỉ giúp bạn mở rộng vốn từ mà còn cải thiện khả năng tư duy bằng tiếng Anh.

Tiết kiệm thời gian, học đúng trọng tâm

Tiểu Đan (phải) và Huyền Băng ẢNH: THÚY HẰNG

Tống Tiểu Đan và Nguyễn Huyền Băng, cùng học lớp 12B của Trường THPT Đức Trọng cũng chú trọng năng lực tự học. Cả hai đều tập trung ôn thi vào tổ hợp B00 (toán, hóa học, sinh học), ngoài thời gian học trên trường, các bạn tự luyện đề thi trên mạng, hệ thống hóa kiến thức, xem mình yếu kiến thức phần nào có thể học nhiều hơn để bổ sung.

Nguyễn Ngọc Anh, lớp 12A2, chia sẻ những ưu điểm của phương pháp tự học, luyện thi trên mạng thay vì đến các trung tâm học thêm. "Em có thể tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển đi về giữa các lớp học thêm, đồng thời chủ động được thời gian học hành - nghỉ ngơi. Em cho rằng để luyện thi trên mạng hiệu quả, thứ nhất bạn phải tập trung, đặt mục tiêu, luôn suy nghĩ về đích đến của mình để tập trung học tập cao độ. Bên cạnh nữa là chọn được kênh học trực tuyến uy tín, đảm bảo", Ngọc Anh nói.

Trong khi đó, Mỹ Tâm và Khánh Vy, cùng học lớp 12A1, ôn thi tổ hợp toán, vật lý, hóa học cho biết lợi thế của việc luyện thi trực tuyến là có thể xem lại những video bài giảng nếu mình chưa rõ kiến thức nào, việc học tập được chủ động hơn về thời gian, không gian.

Mỹ Tâm (bìa trái) và Khánh Vy (bìa phải) ẢNH: THÚY HẰNG

Trong các năm qua, nhiều học sinh của Trường THPT Đức Trọng đạt thành tích cao trong học tập, đạt nhiều giải thưởng trong học thuật, chủ yếu đều bằng tự học.

Lê Thanh Nguyên Huy, cựu học sinh của trường, nay là sinh viên năm nhất ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là một ví dụ.

Là cựu học sinh lớp 12A2, Nguyên Huy đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia 2025 môn tiếng Anh. Khi là học sinh lớp 10, Huy đã đạt IELTS 8.0. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, cả nước chỉ có 141 thí sinh đạt 10 điểm tiếng Anh, tương đương 0,04% thí sinh, thì Lê Thanh Nguyên Huy là một trong số đó.

Luyện thi trên mạng, cần chú ý gì?

Cô Nguyễn Lê Hải Uyên, giáo viên tiếng Anh của trường, cho biết: "Nếu học sinh tập trung, có năng lực tự học, không mê game, không bị phân tâm vì những ứng dụng giải trí trên thế giới ảo thì tự học, luyện thi trực tuyến là một phương pháp rõ ràng cho thấy hiệu quả. Ví dụ có những bạn học sinh nhà xa, để tới các trung tâm luyện thi có khi cả đi cả về, thời gian di chuyển đã mất 120 phút, trong khi với thời gian đó bạn có thể tự học, luyện được biết bao nhiêu đề, có thêm thời gian nghỉ ngơi, không bị quá tải. Tự học cũng giúp học sinh biết mình đang yếu ở đâu, trọng tâm mình cần bổ sung là gì, từ đó các em sẽ cá nhân hóa việc ôn luyện của mình tốt hơn".

Nguyễn Ngọc Anh, lớp 12A2 (trái) tự học, mua sách về làm đề, luyện thi trực tuyến ẢNH: THÚY HẰNG

Trao đổi thêm với phóng viên, nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, 9.0 IELTS, tốt nghiệp á khoa sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Giám đốc học thuật DOL English, cho rằng khi luyện thi trực tuyến, thí sinh cần chú ý trọng tâm ôn luyện quan trọng hơn thời gian ôn luyện. Hiện có nhiều nền tảng ôn thi đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp THPT 2026 hoàn toàn miễn phí cho học sinh, các bạn nên lựa chọn nguồn học liệu một cách có hệ thống. Tránh những kênh có hình thức hấp dẫn nhưng nội dung sai lệch hoặc thiếu kiểm chứng.

"Ưu tiên các nguồn từ giáo viên, đơn vị giáo dục uy tín. Đồng thời, cần nắm rõ định dạng đề thi từ các nguồn chính thống, sau đó đối chiếu với tài liệu đang sử dụng để đảm bảo tính chính xác. Việc so sánh nhiều nguồn và tham chiếu với đề thi chính thức là cần thiết để hạn chế học sai kiến thức", chị Quỳnh khuyên.

Đồng thời, học sinh cần xác định rõ mục tiêu học tập, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và ưu tiên ôn tập những phần còn hạn chế, thay vì học dàn trải hoặc "cày đề" không định hướng. Nên kiểm soát môi trường học tập số để duy trì sự tập trung. Nên sử dụng các công cụ chặn truy cập tạm thời vào những nền tảng gây xao nhãng như Facebook, Instagram, TikTok, tắt thông báo mạng xã hội trong thời gian học, để điện thoại ở chế độ yên lặng.

"Thực tế, học tập trung 3-4 tiếng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với học cả ngày trong trạng thái phân tâm. Ngoài ra, thí sinh cần học cách sử dụng AI một cách có kiểm soát. Khi dùng AI, nên yêu cầu trích dẫn nguồn hoặc giải thích rõ cơ sở thông tin (có link trích dẫn), tránh phụ thuộc vào các câu trả lời không được kiểm chứng. AI nên được xem là công cụ hỗ trợ kiểm tra, mở rộng và đào sâu kiến thức, không phải để thay thế quá trình tư duy", chị Quỳnh trao đổi.