Thiên Quân Group khởi công dự án căn hộ chung cư hạng sang tại Cần Thơ

Ngày 19.10, Thiên Quân Group tổ chức lễ khởi công Dự án căn hộ chung cư hạng sang Thiên Quân Apartment tại số 55 đường Nguyễn Việt Hồng, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Tham dự buổi lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ; bà Mã Thị Tươi, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ...

Lãnh đạo các cấp tham dự lễ khởi công Dự án căn hộ chung cư hạng sang Thiên Quân Apartment ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo bà Nguyễn Thị Thảo Quyên, Tổng giám đốc Thiên Quân Group, dự án có tổng vốn đầu tư 179 tỉ đồng, quy mô 2 tầng hầm, 13 tầng nổi và tầng mái. Khi hoàn thành, Thiên Quân Apartment sẽ cung cấp nhiều loại hình căn hộ, gồm căn hộ hạng sang, duplex và penthouse, với thiết kế sang trọng, tinh tế.

Bên cạnh đó, dự án được phát triển với hệ thống tiện ích nội khu chọn lọc, cảnh quan xanh và khả năng kết nối thuận tiện, hướng đến không gian sống riêng biệt, an toàn cho cư dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chú trọng nâng cao chất lượng đô thị. Lãnh đạo thành phố ghi nhận những nỗ lực của Thiên Quân Group trong mở rộng hoạt động đầu tư, phát triển dự án; đồng thời khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án bất động sản trên địa bàn.

Phối cảnh Thiên Quân Center trong tương lai tại Khu đô thị nam Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư, bảo đảm quá trình triển khai dự án tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng tiến độ đề ra.

Trước đó, ngày 2.9, Thiên Quân Group đã khởi công Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center, có tổng mức đầu tư 1.552 tỉ đồng, quy mô 2 tầng hầm, 39 tầng nổi và tum thang. Dự án tọa lạc tại Khu dân cư lô số 49, Khu đô thị nam Cần Thơ, tiếp giáp đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Cái Răng, TP.Cần Thơ. Với 4 mặt tiền đường giao thông, Thiên Quân Center được định hướng trở thành điểm nhấn tại khu đô thị này.