Thiên tai kép ập xuống Philippines

Reuters hôm nay 4.5 dẫn thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) ghi nhận đã xảy ra một trận động đất mạnh 6 độ Richter gần đảo Samar, miền trung Philippines, vào 14 giờ 9 cùng ngày.

Còn theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm cách thị trấn ven biển San Julian khoảng 9 km, ở độ sâu 73,3 km.

Cơn địa chấn mạnh và ập đến bất ngờ, gây tổn hại về cấu trúc cho các công trình, buộc cảnh sát phải sơ tán khỏi trụ sở trên đảo Samar.

Cơ quan địa chấn Philippines (Phivolcs) cảnh báo trận động đất có thể gây thiệt hại và kéo theo các dư chấn trong thời gian tới.

Vụ việc xảy ra sau khi hơn 300 hộ gia đình được sơ tán vì một lượng lớn tro bụi đã bốc lên từ núi lửa Mayon cao 2.462 m trên đảo Luzon vào cuối tuần qua. Giới hữu trách cho biết nguyên nhân của bão tro bụi đến từ việc sạt lở dung nham trên sườn núi.

Tro bụi bất ngờ ập xuống khiến hàng chục ngôi làng chìm trong đêm tối ảnh: ap

AP dẫn lời ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, xác nhận vào thời điểm đó núi lửa không xảy ra đợt phun trào nào, nhưng những tảng dung nham lớn trên sườn tây nam ngọn núi bất ngờ sụp xuống, tạo nên luồng chảy cuồn cuộn gồm đá nóng, tro và khí xuống sườn núi vào chiều tối 2.5.

Đến nay chưa ghi nhận trường hợp thương vong, nhưng những đám mây tro khổng lồ đã bao trùm 87 ngôi làng tại 3 thị trấn, gây cản trở nghiêm trọng cho tầm nhìn của người dân trong vùng.

"Mây tro bụi bao phủ dày đặc, khiến tầm nhìn gần như bằng không, thậm chí trên quốc lộ", AP dẫn lời Thị trưởng Caloy Baldo của Camalig, khu vực nằm gần chân núi lửa.

"Một số dân làng hoảng sợ, nhưng chúng tôi trấn an họ", ông Baldo cho biết.