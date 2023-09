Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang

Sau đại dịch Covid-19, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế để vượt khó.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa phục hồi mạnh mẽ, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách đạt 10.356 tỉ đồng. Một số ngành sản xuất chủ lực có mức tăng trưởng cao như: Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 122.108 tỉ đồng, tăng 17,65% so cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành thương mại tăng 9,6%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 51,55%; ngành du lịch lữ hành tăng 2,34 lần...

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cùng với đó các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện.