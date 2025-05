Thiết bị Galaxy nào không được 'lên đời' One UI 8?

Theo GizChina, cộng đồng người dùng Samsung đang xôn xao trước những thông tin về One UI 8, phiên bản giao diện người dùng tùy chỉnh mới nhất dựa trên Android 16 sắp ra mắt. Sau đợt triển khai One UI 7 dù gặp nhiều gian nan nhưng dần ổn định hơn, Samsung cho thấy họ đang ngày càng hoàn thiện quy trình cập nhật phần mềm, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho hàng triệu thiết bị. Tuy nhiên, như một quy luật tất yếu của công nghệ, không phải tất cả mẫu điện thoại và máy tính bảng Galaxy đều sẽ được 'lên đời' phiên bản mới nhất này.

One UI 8 sẽ 'lỡ hẹn' với một số thiết bị Galaxy

Không thể phủ nhận những nỗ lực vượt bậc của Samsung trong việc tối ưu hóa và đẩy nhanh quá trình cập nhật phần mềm. One UI 7, dù có khởi đầu hơi chậm, đã nhanh chóng được tung ra cho hàng loạt thiết bị, đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với các năm trước.

Nhiều thiết bị Galaxy có thể chỉ dừng lại ở One UI 7 và lỡ hẹn với One UI 8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZCHINA

Giờ đây, khi One UI 7 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện triển khai, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã sẵn sàng cho chương tiếp theo mang tên One UI 8, hứa hẹn mang đến những cải tiến và tính năng đột phá dựa trên nền tảng Android 16. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng chương trình thử nghiệm beta có thể khởi động ngay trong tháng này, thắp lên hy vọng cho những ai mong chờ trải nghiệm sớm.

Dù Samsung chưa đưa ra thông báo chính thức, dựa trên chính sách cập nhật phần mềm đã được công bố - thường là 3 năm nâng cấp hệ điều hành cho các dòng máy tầm trung và 4 năm cho các mẫu flagship - giới công nghệ đã có thể phác thảo danh sách những thiết bị có khả năng cao sẽ phải dừng lại ở One UI 7. Việc này đồng nghĩa với việc người dùng các mẫu máy này sẽ không còn nhận được các bản cập nhật lớn về tính năng và giao diện từ Samsung nữa, dù các bản vá lỗi bảo mật vẫn có thể được cung cấp trong một thời gian nhất định.

Theo dự đoán, các thiết bị sau đây, mặc dù đã nhận được One UI 7, nhưng có thể sẽ không có tên trong danh sách được cập nhật One UI 8:

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Galaxy Tab S6 Lite (phiên bản 2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy A14 (bao gồm cả phiên bản 5G)

Galaxy M33

Galaxy M14 (bao gồm cả phiên bản 5G)

Galaxy F14 5G

Dĩ nhiên, Samsung luôn có thể tạo bất ngờ bằng một bản cập nhật 'ân huệ', nhưng lịch sử cho thấy khi một thiết bị đã đạt đến giới hạn hỗ trợ theo chính sách, đó thường là điểm dừng cuối cùng cho các bản nâng cấp hệ điều hành lớn.

One UI 8 phiên bản ổn định được kỳ vọng sẽ chính thức trình làng cùng bộ đôi smartphone gập cao cấp Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 vào nửa cuối năm 2025, có thể là khoảng tháng 7 hoặc tháng 8, không lâu sau khi Google phát hành Android 16 (dự kiến tháng 6). Nếu duy trì được đà phát triển hiện tại, Samsung hoàn toàn có khả năng mang One UI 8 đến tay người dùng nhanh hơn cả One UI 7.

Tuy nhiên, nếu thiết bị của bạn nằm trong danh sách 'lỡ hẹn' ở trên, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu cân nhắc về việc nâng cấp lên một thiết bị mới hơn. Việc tiếp tục sử dụng một thiết bị không còn được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lớn có thể bỏ lỡ những tính năng mới, cải tiến về hiệu suất và quan trọng hơn là các bản vá bảo mật toàn diện, tiềm ẩn nguy cơ cho dữ liệu cá nhân.