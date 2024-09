Theo báo cáo của các địa phương đến chiều tối 12.9.2024, bão số 3, mưa lũ, sạt lở thảm khốc đã làm 330 người chết và mất tích. Trong đó, 226 người chết, 104 người mất tích.

Thiệt hại nặng nề sau bão Yagi: 330 người chết và mất tích

Số liệu cụ thể tại các địa phương như sau:

+ Lào Cai: 179 người (gồm 98 người chết, 81 người mất tích). Trong đó, Bảo Yên 110 người, Sa Pa 9 người, Bát Xát 17 người, Si Ma Cai 7 người, Bắc Hà 34 người, Văn Bàn 2 người. Đáng chú ý, lũ ống tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) đã khiến 47 người chết và 59 người mất tích.

+ Cao Bằng: 52 người (gồm 43 người chết, 9 người mất tích).

+ Yên Bái: 44 người (gồm 42 người chết, 2 người mất tích). Trong đó, thành phố Yên Bái 21 người, Lục Yên: 14 người, Văn Yên 6 người, Văn Chấn 1 người, Trấn Yên 2 người.

+ Quảng Ninh: 15 người chết.

+ Hải Phòng: 2 người chết do bão.

+ Hải Dương: 1 người chết do bão.

+ Hà Nội: 1 người chết do bão.

+ Hòa Bình: 7 người chết do sạt lở đất.

+ Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.

+ Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn.

+ Tuyên Quang: 5 người chết do lũ.

+ Hà Giang: 2 người (gồm 1 người chết; 1 người mất tích).

+ Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất.

+ Vĩnh phúc: 2 người (gồm 1 người chết, 1 người mất tích do lật thuyền).

+ Phú Thọ: 11 người (gồm 1 người chết do sạt lở đất; 1 người chết do lũ; 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ).

+ Sơn La: 0 người mất tích do lũ cuốn.

+ Thái Nguyên: 2 người chết do lũ.

Những tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ, sạt lở ở các tỉnh miền bắc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, kính mời quý vị đón theo dõi.