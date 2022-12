Thiếu chỗ ngủ, chỗ chơi đêm khiến du lịch An Giang chưa phát huy hết lợi thế

Chiều 15.12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức hội nghị kết nối, quảng bá du lịch tỉnh An Giang với các Hiệp hội, doanh nghiệp; các khu, điểm du lịch; cơ sở kinh doanh lữ hành, lưu trú,…đến từ TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Dương, Tiền Giang,…

Trong năm 2022, nhờ dịch Covid-19 được kiểm soát tốt nên ngành du lịch tỉnh An Giang có chuyển biến mạnh mẽ. Ước cả năm, tỉnh đã đón hơn 7,3 triệu lượt khách tham quan, tăng 122% so với cùng kỳ và đạt 159% so với kế hoạch. Trong đó, có 8.000 lượt khách quốc tế, tăng 250% so với cùng kỳ và cao hơn gấp đôi so với kế hoạch. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 4.600 tỉ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang thông tin, tỉnh xác định thị trường trọng điểm cần đẩy mạnh khai thác du lịch trong thời gian tới là TP.HCM và một số địa phương có khai thác đường bay đến TP.Cần Thơ. Đồng thời mở rộng kết nối tour tuyến sang một số tỉnh, thành phố như Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Dương; Đồng Tháp… nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh liên kết, hợp tác cùng phát triển.





Các công ty du lịch, lữ hành đã góp ý và cho rằng tỉnh An Giang có nhiều tiềm năng du lịch tuy nhiên, điểm yếu là thiếu khách sạn lưu trú trong trường hợp các công ty có lượng khách lớn. Hầu hết các điểm du lịch không có hoạt động về đêm. Ngoài ra, để thu hút du khách, tỉnh An Giang cần quan tâm giữ gìn cảnh quan, môi trường; cần giải quyết tình trạng chèo kéo để tạo an tâm cho du khách...

Tại hội nghị, các khu điểm và doanh nghiệp du lịch tỉnh An Giang đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với khoảng 10 doanh nghiệp và các đối tác đến từ các tỉnh, thành phố.