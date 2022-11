Thiếu iPhone 14, người dùng tìm mua máy thế hệ cũ

iPhone 14 Pro và Pro Max được Apple xác nhận sẽ thiếu hàng trong giai đoạn cuối năm do dây chuyền sản xuất không thể đáp ứng kịp nhu cầu thị trường. Vì vậy, dịp mua sắm cuối năm nay dự kiến sẽ khó khăn với các nhà phân phối, đại lý trên toàn cầu.

Dù Apple vẫn còn 2 mẫu đời mới là iPhone 14 và iPhone 14 Plus, bộ đôi smartphone này lại không được lòng người dùng, chịu cảnh "thờ ơ". Đặc biệt, iPhone 14 Plus từng nhận kỳ vọng là phương án hiệu quả để thay thế dòng iPhone Mini bị xem như thất bại chỉ sau 2 năm ra mắt, thì thực tế lại chứng minh điều ngược lại: model màn hình lớn mang tên Plus đang có doanh thu thấp hơn, ế ẩm trên toàn cầu.

Trong khi bộ đôi iPhone 14 Pro "cháy hàng" còn hai mẫu iPhone 14 và 14 Plus luôn sẵn trên kệ hàng, người dùng vẫn không quan tâm tới sản phẩm mới mà chuyển qua tìm kiếm các model đời thấp hơn hoặc chuyển sang dòng máy đã qua sử dụng.

So sánh về giá bán, cấu hình cũng như công năng sử dụng, iPhone 14, 14 Plus đang yếu thế hơn so với dòng iPhone 13 Pro, Pro Max. Hai mẫu phổ thông của thế hệ mới đang có giá bán từ 21,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng nhưng mang phần cứng tương đồng với các model ra mắt năm 2021. Cùng lúc đó, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max tuy không còn trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Apple nhưng nhiều đại lý tại Việt Nam vẫn còn hàng và chào bán với mức giá hấp dẫn hơn.





iPhone 13 Pro bản 128 GB hiện niêm yết ở 23,49 triệu đồng, trong khi mẫu 13 Pro Max rẻ nhất từ 26 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mại riêng từ nhà bán hàng. Hai model này mang cấu hình của năm 2021 nhưng hiệu năng vẫn tốt hơn so với model phổ thông của năm 2022 và giá tiền tương xứng với cấu hình. Ngược lại, cả iPhone 14 và 14 Plus đang nhận đánh giá không tốt khi niêm yết khá cao, riêng mẫu iPhone 14 Plus 128 GB còn ngang giá hoặc đắt hơn iPhone 13 Pro 128 GB (tùy cửa hàng).

Khách hàng hiện khó tìm được nơi còn sẵn iPhone 13 Pro, Pro Max hoặc sẽ phải chờ đợi thêm trong khi cửa hàng đi gom sản phẩm từ đối tác. Đầu tháng 10, nhiều đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam xác nhận số lượng iPhone 13 Pro, Pro Max tồn kho còn ít và có thể chỉ đủ cung cấp trong tháng 11. Trước đó vài tháng, AAR cũng xác nhận đã hết sạch iPhone 12 Pro, Pro Max trên kệ hàng cũng như kho.

Việc khan hiếm máy chính hãng chưa kích hoạt, nguyên hộp và tem niêm phong khiến một phần khách hàng chuyển qua tìm máy xách tay hoặc lựa chọn sản phẩm đã qua sử dụng khi nhu cầu thay máy trở nên cần thiết. Theo chủ một cửa hàng kinh doanh iPhone tại Hà Nội, hiện nay lượng khách hàng tìm đến các dòng máy như iPhone 13 hoặc 12 Pro/Pro Max tăng đột biến, thậm chí có thời điểm đơn vị không đủ đáp ứng.

"Giá iPhone cũ, nhất là dòng 13 Pro, Pro Max có dấu hiệu tăng nhẹ gần đây vì nhu cầu lớn. Hai mẫu này cũng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng cũ bán ra của chúng tôi, ước tính khoảng 40 - 45% doanh thu iPhone đã qua sử dụng", phía cửa hàng tiết lộ.

Một chuyên gia nhận định xu thế này có thể tiếp tục trong thời gian tới vì iPhone 14 Pro, Pro Max đang gặp vấn đề nghiêm trọng về cung ứng cũng như áp lực tăng mạnh của tỷ giá. Ngoài ra, xu hướng tìm mua iPhone đời thấp hoặc đã qua sử dụng hiện nay có thể xuất phát từ nguyên nhân tình hình kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng hậu đại dịch Covid-19 và những biến động của thị trường thời gian qua khiến người dân chưa thể mạnh tay chi tiêu cho nhu cầu thiết bị di động.