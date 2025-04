Thiếu ngủ có gây đau đầu không?

Nhiều bằng chứng nghiên cứu đã xác nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa rối loạn giấc ngủ và các dạng đau đầu khác nhau như đau đầu do căng thẳng, đau nửa đầu hoặc đau đầu từng cơn. Thiếu ngủ gây đau đầu vì làm rối loạn nhịp sinh học và hoạt động bình thường của não bộ, đặc biệt là trong việc điều tiết cảm giác đau, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Thiếu ngủ có thể dẫn đến nhức đầu, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hằng ngày ẢNH MINH HỌA: AI

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa hiểu hoàn toàn được cơ chế chính xác của thiếu ngủ dẫn đến đau đầu. Tuy nhiên, một số giả thuyết được đưa ra giúp giải thích hiện tượng này. Yếu tố đầu tiên cần nhắc đến là thiếu ngủ làm rối loạn hoạt động của vùng dưới đồi. Đây là vùng não kiểm soát giấc ngủ và cảm nhận đau. Vùng dưới đồi bị ảnh hưởng sẽ dễ gây ra đau đầu.

Mất ngủ cũng làm thay đổi sự cân bằng hoạt động điện của não, khiến não nhạy cảm hơn với các kích thích gây đau đầu. Ngoài ra, thiếu ngủ có thể phá vỡ hệ thống điều chỉnh cảm giác đau, gây mất cân bằng chất dẫn truyền thần kinh, từ đó làm gia tăng nguy cơ đau đầu.

Những loại đau đầu liên quan đến thiếu ngủ

Một số loại đau đầu phổ biến được cho là liên quan trực tiếp đến thiếu ngủ là đau đầu do căng thẳng, đau nửa đầu, đau đầu từng cơn. Trong đó, đau đầu do căng thẳng thường bắt nguồn từ tình trạng cơ cổ, vai bị căng cứng do căng thẳng hoặc mất ngủ. Với đau nửa đầu, người bệnh sẽ rất nhạy cảm với thiếu ngủ. Thiếu ngủ có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng cơn đau. Đau đầu từng cơn là dạng đau đầu dữ dội và thường xảy ra theo chu kỳ.

Trên thực tế, chất lượng giấc ngủ kém không chỉ làm tăng tần suất đau đầu mà còn khiến cơn đau trở nên dữ dội hơn. Nghiên cứu cho thấy cả người bị đau nửa đầu lẫn đau đầu do căng thẳng đều bị ảnh hưởng tiêu cực khi giấc ngủ bị rối loạn. Điều này không chỉ do ảnh hưởng sinh lý mà còn vì thiếu ngủ ảnh hưởng tới cảm xúc và khả năng chịu đựng đau.

Để ngăn ngừa đau đầu do thiếu ngủ, mọi người cần duy trì lịch ngủ đều đặn, cố gắng đi ngủ và thức dậy cùng một thời điểm mỗi ngày. Các phương pháp như thực hành thiền, yoga hoặc hít thở sâu sẽ giúp dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Mọi người nên đi khám nếu thường xuyên bị mất ngủ, ngưng thở khi ngủ hoặc mắc một số rối loạn giấc ngủ khác, theo Verywell Health.