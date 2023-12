'Thiếu niên và chim diệc' là phim hoạt hình đầu tiên thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Cập nhật doanh thu phòng vé mới nhất từ thị trường Bắc Mỹ cho thấy phim Thiếu niên và chim diệc của đạo diễn Hayao Miyazaki đứng đầu phòng vé tại đây với số tiền 3,1 triệu USD trong ngày 8.12 (giờ địa phương), theo Box Office Mojo. Doanh thu mở màn của phim trong 3 ngày cuối tuần tại thị trường này dao động từ 10 đến 11 triệu USD, báo chí nước ngoài nhận định đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tác phẩm anime thống trị phòng vé.

Ngày đầu tiên ra rạp Bắc Mỹ, phim đã thu về số tiền rất khả quan: 5,6 triệu USD từ 2.205 rạp, trong đó đã bao gồm tiền chiếu sớm, không tính giá lạm phát. So với tác phẩm tiền nhiệm ra mắt cách nay trên một thập niên của Hayao Miyazaki là The Wind Rises (tựa Việt: Gió nổi; 2013), Thiếu niên và chim diệc thu lời tốt hơn rất nhiều, vì Gió nổi kết thúc thời gian chiếu tại rạp Bắc Mỹ chỉ thu về vỏn vẹn 5,2 triệu USD.

Ngay từ những ngày đầu ra rạp Bắc Mỹ, doanh thu của Thiếu niên và chim diệc vô cùng tốt GKIDS

Chưa dừng lại ở đó, doanh thu của Thiếu niên và chim diệc đã tạo nên "kỷ lục" tại phòng vé Bắc Mỹ với hàng loạt sự bứt phá khác: là phim có doanh thu mở màn cao nhất tại Bắc Mỹ của Ghibli từ trước đến nay; là phim do hãng phim nước ngoài sản xuất nhưng lại đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ năm nay (trước đó, phim Dragon Ball Super: Super Hero ra mắt tháng 8.2022 đã tạo nên "kỳ tích" với doanh thu 21,1 triệu USD)...



Phim Thiếu niên và chim diệc đánh dấu sự trở lại màn ảnh lớn của huyền thoại Hayao Miyazaki (nay đã 82 tuổi) sau hơn một thập niên "ở ẩn", kể từ tác phẩm Gió nổi. Tác phẩm kể về cuộc phiêu lưu của một cậu bé với một con diệc biết nói, bối cảnh diễn ra thời hậu chiến ở Nhật. Hiện phim nhận mức chấm rất tốt trên Rotten Tomatoes với 96%, đạt chứng nhận "tươi".

Tác phẩm đã vượt qua nhiều phim Mỹ khác để đứng đầu phòng vé, đó là các phim: The Hunger Games: The Ballad of the Songbirds and Snakes, Trolls Band Together, Renaissance: A Film by Beyoncé và Wish.