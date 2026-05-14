Thiếu nữ 18 tuổi bị hiếp dâm khi đi giải bùa

Chiều 14.5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.M (31 tuổi, trú P.Yên Dũng, Bắc Ninh), để điều tra hành vi hiếp dâm.

Trước đó, Công an P.Yên Dũng nhận đơn trình báo của chị N.T.T (18 tuổi, trú xã Tân Thành, Lạng Sơn) về việc bị M. xâm hại tình dục vào sáng 6.5, tại điện thờ của gia đình M. trên địa bàn P.Yên Dũng.

Khu vực điện thờ, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc xác minh, Công an P.Yên Dũng xác định, M. lợi dụng việc giải bùa "Tứ Phủ" để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với chị T.

Sau khi vận động, chiều 9.5, M. đã đến Công an P.Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Qua vụ việc, Công an P.Yên Dũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.