Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Thiếu nữ 18 tuổi bị hiếp dâm khi đi giải bùa

Trần Cường
Trần Cường
14/05/2026 16:00 GMT+7

Một thanh niên ở Bắc Ninh đã hiếp dâm thiếu nữ 18 tuổi ngay tại điện thờ của gia đình mình khi nạn nhân đến để... giải bùa 'Tứ Phủ'.

Chiều 14.5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.M (31 tuổi, trú P.Yên Dũng, Bắc Ninh), để điều tra hành vi hiếp dâm.

Trước đó, Công an P.Yên Dũng nhận đơn trình báo của chị N.T.T (18 tuổi, trú xã Tân Thành, Lạng Sơn) về việc bị M. xâm hại tình dục vào sáng 6.5, tại điện thờ của gia đình M. trên địa bàn P.Yên Dũng.

Thiếu nữ 18 tuổi bị hiếp dâm khi đi giải bùa - Ảnh 1.

Khu vực điện thờ, nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc xác minh, Công an P.Yên Dũng xác định, M. lợi dụng việc giải bùa "Tứ Phủ" để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với chị T.

Sau khi vận động, chiều 9.5, M. đã đến Công an P.Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Qua vụ việc, Công an P.Yên Dũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Lừa giải bùa ngải chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Lừa giải bùa ngải chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Hù dọa trong gia đình có bùa cần phải cúng giải, Trần Thị Phương đã chiếm đoạt của chị T. số tiền gần 2 tỉ đồng.

Lên TikTok nhờ giải bùa cô gái bị lừa hơn 80 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

giải bùa Bị hiếp dâm khi đi giải bùa Tín ngưỡng Bắc Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận