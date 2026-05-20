Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thiếu tá công an bị thương khi truy bắt nhóm trộm chó ở Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
20/05/2026 15:46 GMT+7

Truy bắt nhóm trộm chó ở Đà Lạt rạng sáng 20.5, thiếu tá Từ Đức Tú bị chấn thương nặng khi khống chế nghi phạm.

Rạng sáng 20.5, trong quá trình truy bắt nhóm trộm chó trên địa bàn, thiếu tá Từ Đức Tú, Phó trưởng công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), bị chấn thương nghiêm trọng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tá công an bị thương khi truy bắt nhóm trộm chó ở Đà Lạt- Ảnh 1.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (người ngồi), cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên thiếu tá Từ Đức Tú

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, điều tra, khoảng 2 giờ cùng ngày, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Trương Minh Đạt (58 tuổi) và Phan Huy Khang (55 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

Lực lượng chức năng sau đó bắt quả tang hai người này khi đang thực hiện hành vi trộm chó.

Thiếu tá công an bị thương khi truy bắt nhóm trộm chó ở Đà Lạt- Ảnh 2.

Trương Minh Đạt (bên phải) và Phan Huy Khang bị bắt quả tang khi đang trộm chó ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, công an phát hiện 9 cá thể vật nuôi, gồm 6 con chó còn sống và 3 con đã chết. Tang vật thu giữ gồm một thanh gỗ dạng súng tự chế gắn thanh kim loại, bình ắc quy, máy kích điện cùng bình xịt hơi cay.

Theo cơ quan công an, cả Đạt và Khang đều thuộc diện quản lý, đang điều trị nghiện ma túy. Riêng Khang từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai người để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trộm chó.

Thiếu tá công an bị thương khi truy bắt nhóm trộm chó ở Đà Lạt- Ảnh 3.

Đạt và Khang bên tang vật dùng để trộm chó

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt nhóm trộm chó, thiếu tá Từ Đức Tú bị chấn thương nặng do nhảy từ trên cao xuống để khống chế các nghi phạm. Sau khi xảy ra vụ việc, đồng đội đã nhanh chóng đưa thiếu tá Tú đi cấp cứu.

Sáng cùng ngày, thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên thiếu tá Tú. Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của thiếu tá Từ Đức Tú và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đề nghị người dân bị mất chó đến trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (số 5 Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt) để trình báo, nhận dạng vật nuôi và phối hợp phục vụ công tác điều tra.

Thiếu tá công an bị thương khi truy bắt nhóm trộm chó ở Đà Lạt- Ảnh 4.

Lực lượng công an thu giữ 9 con chó, gồm 6 con còn sống và 3 con đã chết

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không tự ý truy đuổi hoặc đối đầu trực tiếp với các đối tượng nghi vấn trộm chó nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình. Khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý.

Tin liên quan

Triệt tận gốc nạn trộm chó

Triệt tận gốc nạn trộm chó

Nhiều bạn đọc hoan nghênh việc công an tạm giữ 3 người trong vụ trộm chó và tiêu thụ chó bị trộm, cho rằng đây là cách làm hay, đánh thẳng vào gốc của vấn nạn trộm chó lâu nay gây bức xúc trong dư luận.

Khám phá thêm chủ đề

truy bắt nhóm trộm chó trộm chó ở Đà Lạt thiếu tá bị thương khi truy bắt trộm chó Đà Lạt Lâm Đồng Công An Lâm Đồng Trộm Chó
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận