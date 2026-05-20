Thiếu tá công an bị thương khi truy bắt nhóm trộm chó ở Đà Lạt

Rạng sáng 20.5, trong quá trình truy bắt nhóm trộm chó trên địa bàn, thiếu tá Từ Đức Tú, Phó trưởng công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), bị chấn thương nghiêm trọng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (người ngồi), cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên thiếu tá Từ Đức Tú ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, điều tra, khoảng 2 giờ cùng ngày, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Trương Minh Đạt (58 tuổi) và Phan Huy Khang (55 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

Lực lượng chức năng sau đó bắt quả tang hai người này khi đang thực hiện hành vi trộm chó.

Trương Minh Đạt (bên phải) và Phan Huy Khang bị bắt quả tang khi đang trộm chó ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, công an phát hiện 9 cá thể vật nuôi, gồm 6 con chó còn sống và 3 con đã chết. Tang vật thu giữ gồm một thanh gỗ dạng súng tự chế gắn thanh kim loại, bình ắc quy, máy kích điện cùng bình xịt hơi cay.

Theo cơ quan công an, cả Đạt và Khang đều thuộc diện quản lý, đang điều trị nghiện ma túy. Riêng Khang từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai người để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trộm chó.

Đạt và Khang bên tang vật dùng để trộm chó ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt nhóm trộm chó, thiếu tá Từ Đức Tú bị chấn thương nặng do nhảy từ trên cao xuống để khống chế các nghi phạm. Sau khi xảy ra vụ việc, đồng đội đã nhanh chóng đưa thiếu tá Tú đi cấp cứu.

Sáng cùng ngày, thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên thiếu tá Tú. Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của thiếu tá Từ Đức Tú và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đề nghị người dân bị mất chó đến trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (số 5 Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt) để trình báo, nhận dạng vật nuôi và phối hợp phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng công an thu giữ 9 con chó, gồm 6 con còn sống và 3 con đã chết ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không tự ý truy đuổi hoặc đối đầu trực tiếp với các đối tượng nghi vấn trộm chó nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình. Khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý.