Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Công an TP.Đà Nẵng quyết tâm trấn áp tội phạm

Sáng 12.12, Công an TP.Đà Nẵng ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn dịp Noel, tết dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 15.12 đến ngày 28.2.2025).

Phấn đấu không để xảy ra tình trạng người dân sử dụng pháo trái phép, các vụ tai nạn, gây mất an ninh trật tự về pháo nổ, giảm tai nạn giao thông 3 tiêu chí, giải quyết triệt để tình trạng các nhóm thanh thiếu niên đua xe, đánh nhau có hung khí, gây rối.

Công an TP.Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong năm 2024, Công an TP.Đà Nẵng giữ vững an ninh, không để phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng, trong đó bắt 3 bị can hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, bắt 5 bị can sản xuất tiền giả liên tỉnh.

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục bị kiềm chế, kiểm soát, giảm 8,5% so với cùng kỳ 2023, làm rõ 662/794 vụ, bắt, xử lý 1.388 đối tượng (đạt tỷ lệ 83,4%), kịp thời ngăn chặn 27 nhóm/101 thanh thiếu niên gây rối.

Đáng chú ý là các chuyên án bắt 193 bị can (2 người Trung Quốc) cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi với 1,3 triệu người vay với hơn 2 triệu lượt vay 8.947 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 2.500 tỷ đồng, khởi tố 20 côn đồ hỗn chiến ở vịnh Đà Nẵng do mâu thuẫn ở vũ trường khiến 1 người chết, bắt 7 bị can hù dọa, ghép ảnh, tạt sơn, ném chất bẩn để đòi nợ, bắt 30 bị can cá độ bóng đá với số tiền hơn 3.110 tỉ đồng, bắt nhóm hacker chiếm hơn 1.000 tài khoản Facebook để chiếm đoạt 10 tỉ đồng.

Công an Q.Liên Chiểu bắt 2 nghi phạm cướp giật tài sản ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong lĩnh vực kinh tế, đáng chú ý là các chuyên án lừa đảo của Công ty CP Tài chính VietNamCapital chiếm đoạt hơn 155 tỉ đồng của 349 bị hại, vụ Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI vỡ nợ tiền vay hơn 3.700 tỉ đồng của hơn 7.500 khách hàng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết trong đợt cao điểm lần này, lực lượng công an quyết tâm không để tội phạm hoạt động phức tạp, gây bức xúc dư luận, tạo thành điểm nóng, đồng thời đa dạng phương thức tuyên truyền để người dân cảnh giác các thủ đoạn phạm tội, nhất là lừa đảo qua mạng.

Bên cạnh đó, Công an thành phố còn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai phòng ngừa xã hội, quản lý Nhà nước để hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực, loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

"Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm vào cuộc đợt cao điểm mạnh mẽ, kịp thời động viên, khen thưởng các thành tích xuất sắc nhưng kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm, thiếu trách nhiệm, dung túng, bảo kê, tiếp tay, bao che cho tội phạm, vi phạm pháp luật".

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết kinh tế xã hội thành phố năm qua có nhiều điểm sáng nhưng vẫn đối mặt nhiều khó khăn, tốc độ phát triển còn chậm, chưa xứng tầm với vị thế và tiềm lực, thời gian đến cần duy trì và đảm bảo hơn nữa môi trường xã hội ổn định, an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế vốn có; khơi thông các nguồn lực, tạo đột phá mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lực lượng công an chủ động phương án, kế hoạch bố trí, huy động lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị phối hợp thống nhất nhận thức, xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm chung chứ không riêng một lực lượng hay ngành chuyên môn.