Thịt gấu trở thành món ăn 'hot' trong nhà hàng Nhật

The Japan News đưa tin ngày 8.1, thịt gấu đang thu hút sự chú ý thành phố Chichibu (Nhật Bản) và xuất hiện nhiều hơn trong thực đơn của một số nhà hàng khu vực khác. Một số nơi ghi nhận lượng khách gọi món tăng lên trong thời gian gần đây.



Chúng được chế biến thành các món như nướng trên đá, lẩu hoặc súp consomme. “Nó rất ngon ngọt, và bạn càng nhai kỹ thì hương vị càng đậm,” anh Takaaki Kimura (28 tuổi) chia sẻ khi cùng bạn bè ngồi quanh phiến đá nướng và nồi lẩu đang sôi.

Đầu bếp đang chuẩn bị món thịt gấu trong nhà hàng ở Sapporo, Nhật Bản Ảnh: AFP

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận số lần gấu xuất hiện ở mức cao kỷ lục. Theo trang Nippon, từ tháng 4 đến tháng 11.2025, cả nước có 47.038 lần nhìn thấy gấu đen châu Á, gần gấp đôi kỷ lục năm 2023, trong đó tỉnh Akita ghi nhận số lần gấu xuất hiện nhiều nhất, tiếp theo là các tỉnh Iwate, Niigata và Miyagi, theo Bộ Môi trường Nhật Bản.

Trước nguy cơ gia tăng tiếp xúc giữa người và động vật hoang dã, chính phủ Nhật Bản đang điều chỉnh chính sách kiểm soát gấu và sử dụng nguồn thịt từ các cá thể bị tiêu hủy. Chính quyền kỳ vọng việc sử dụng thịt gấu sẽ tạo thêm thu nhập cho khu vực nông thôn và có thể biến động vật hoang dã gây phiền toái thành giá trị tích cực.

Một số đầu bếp cho rằng việc đưa thịt gấu vào thực đơn là cách tôn trọng sinh mạng động vật và tránh lãng phí nguồn thực phẩm. Hoạt động này cũng được xem là mang lại lợi ích cho kinh tế địa phương tại những vùng chịu ảnh hưởng nặng từ tình trạng gấu hoang.

“Tôi nghĩ hiện nay có nhiều người muốn ăn món này hơn trước, nên tôi đã tích trữ để tận dụng cơ hội,” đầu bếp Kiyoshi Fujimoto (thành phố Sapporo) chia sẻ.

Dù vậy, phần lớn thịt gấu vẫn chưa được sử dụng hiệu quả. Nguyên nhân chính là thiếu các cơ sở chế biến được chính phủ phê duyệt, đặc biệt tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng từ gấu.