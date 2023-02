Thổ Nhĩ Kỳ lại có dư chấn, đoàn chiến sĩ Việt Nam tạm dừng cứu nạn

Khoảng 1 giờ sáng 12.2.2023 (theo giờ địa phương), Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xảy ra dư chấn động đất nên đoàn cán bộ - chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tại đây phải tạm dừng tìm kiếm sau một ngày làm việc ròng rã không nghỉ.

Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (C07) Bộ Công an, cho biết đoàn chia làm 2 nhóm tại Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm 11.2 và rạng sáng 12.2. Tuy nhiên do xảy ra dư chấn nên đoàn phải tạm dừng công việc chờ đến khi an toàn sẽ bắt đầu lại.

Việt Nam phối hợp giải cứu thành công thiếu niên 14 tuổi dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, đại diện Cục C07 cho hay, chiều 11.2, đại diện đoàn công tác của Bộ Công an và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trao viện trợ thuốc men cho Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để phân phát cho người dân.