Thoát khỏi vùng sạt lở, những hộ dân ở Ia Ly an cư nơi nhà mới

Ngày 21.9, ông Rơ Châm Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết khu tái định cư xen ghép tại thôn Ia Lâm, thuộc tổ dân phố 1, xã Ia Ly được bố trí cho 6 hộ dân thuộc vùng thiên tai. Trong đó, 5 hộ đã được cấp đất ở và chủ động xây dựng nhà mới phù hợp điều kiện gia đình.

Theo ông Tâm, chủ đầu tư khu tái định cư là Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Gia Lai. Mỗi lô đất tái định cư rộng khoảng 500 - 550 m². Trước đó, UBND xã Ia Ly đã chi trả cho 5 hộ tổng cộng hơn 900 triệu đồng, trong đó có khoản hỗ trợ nhà ở 60 triệu đồng/hộ.

Xây nhà mới sau những lần sạt lở

Những hộ dân này trước đây sống dọc đường Lê Hồng Phong, đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở từ năm 2021. Sau mỗi trận mưa, mặt đường lại xuất hiện các vết nứt, đất nông nghiệp và nhà cửa bị cuốn xuống vực.

Căn nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Huyền tại khu tái định cư ẢNH: TRẦN HIẾU

Gia đình ông Lê Văn Yên đã sống tại khu vực này hơn 30 năm. Năm 2023, ông xây dựng căn nhà kiên cố nhưng đến cuối năm 2025, sau một trận mưa lớn, phần lớn công trình bị đổ xuống vực sâu gần 20 m. Hiện căn nhà chỉ còn bức tường phía trước và cổng ra vào. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình chuyển đến nơi ở tạm.

Tháng 3 năm nay, gia đình ông Yên được giao lô đất khoảng 500 m², cách đoạn đường sạt lở khoảng 700 m. Đây cũng là một trong những hộ khởi công xây dựng nhà mới sớm nhất tại khu tái định cư.

Gia đình bà Nguyễn Thị Huyền cũng được cấp hơn 500 m² đất. Bà Huyền cho biết gia đình đồng thuận chuyển đến nơi ở mới ngay khi có chủ trương, bởi nhiều năm qua luôn sống trong lo lắng mỗi khi mùa mưa đến, nhất là những đêm mưa lớn.

Ngoài các khoản hỗ trợ của nhà nước tổng cộng 640 triệu đồng, vợ chồng bà Huyền đầu tư thêm hơn 200 triệu đồng để xây căn nhà mới rộng hơn 130 m².

Vẫn còn đất sản xuất ở khu vực sạt lở

Dù chuyển đến nơi ở mới, nhiều gia đình vẫn còn nương rẫy tại khu vực bị sạt lở. Ông Trần Đệ cho biết gia đình có hơn 2 ha đất trồng cao su, cà phê và một ít cây ăn trái. Sạt lở đã làm mất khoảng 2.000 m² đất, khiến 200 cây cà phê bị thiệt hại. Hiện gia đình ông vẫn canh tác trên phần diện tích đất còn lại.

Người dân vùng sạt lở đã chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn ẢNH: TRẦN HIẾU

Đối với đoạn đường Lê Hồng Phong bị sạt lở, xã Ia Ly đã đặt biển cấm người dân lưu thông. Theo ông Rơ Châm Tâm, khu vực này có tầng địa chất yếu nên địa phương đang phối hợp với đơn vị thủy điện để xây dựng phương án mở tuyến đường mới an toàn hơn. Tuyến đường này do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng để phục vụ việc đi vào Trạm OPY 500 kV và khu sản xuất của nhiều hộ dân xã Ia Ly.

Trong 6 hộ, với tổng cộng 20 nhân khẩu thuộc vùng thiên tai, hộ ông Nguyễn Văn Chí không được cấp đất tái định cư do đã có đất ở nơi khác trên địa bàn xã. Đây là quy định về cấp đất tái định cư vùng thiên tai khẩn cấp của UBND tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo, đến nay gia đình ông Chí chưa nhận tiền bồi thường về đất và tài sản, chưa xây dựng nhà ở mới và chưa nhận hỗ trợ trực tiếp.

UBND xã Ia Ly đã làm việc trực tiếp với gia đình ông Chí để giải thích quy định, vận động gia đình thực hiện. Xã đồng thời đề nghị Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, đề xuất phương án giải quyết.