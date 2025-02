Thời điểm vàng của công nghiệp biểu diễn

Chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2024, thị trường concert Việt liên tục "nổi bão" với chuỗi concert từ 2 show "anh trai", gồm 4 đêm diễn của Anh trai say hi và 2 đêm diễn của Anh trai vượt ngàn chông gai.

B ÙNG NỔ SHOW CA NHẠC QUY MÔ LỚN

Việc hàng chục sự kiện giải trí quy mô lớn được tổ chức thành công cho thấy năng lực tổ chức sự kiện biểu diễn ở VN ngày càng chuyên nghiệp. Tại Hội nghị tổng kết công tác ngành văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc đến thành công của hai chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đồng thời gợi ý nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt như hai chương trình nói trên để góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

Hơn 45.000 khán giả tham gia một show diễn Anh trai say hi ẢNH: NSXCC

Dù đã thu hút lượng khán giả lớn kỷ lục trong các đêm trình diễn tại TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, mới đây, concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 3 và 4 ở TP.HCM (sẽ diễn ra vào hai ngày 22 và 23.3 tại The Global City, TP.Thủ Đức) công khai mở bán vé vào ngày 21.1 vẫn nhanh chóng "cháy vé". Trong khi đó, concert Anh trai say hi Day 5 cũng hết vé khi sắp trình diễn vào 21.3 tại Vạn Phúc City, TP.Thủ Đức.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho rằng đây là "tín hiệu đáng mừng của ngành nghệ thuật và nếu như trước đây có những chương trình bán mãi không hết vé thì bây giờ có chương trình không có vé để bán".

Hiệu ứng từ các show "anh trai" đã khẳng định sự chuyển biến mạnh mẽ của ngành công nghiệp biểu diễn tại VN. Concert đầu tiên của Chị đẹp đạp gió vừa được BTC công bố sẽ diễn ra vào tháng 4 tới, quy tụ 60 ca sĩ tham gia trong 2 mùa 2023 và 2024 dự kiến cũng sẽ tiếp tục bán sạch vé.

Làn sóng tổ chức concert đang lên cao tại VN khi sắp tới, nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 sẽ trình diễn tại TP.HCM vào ngày 15 - 16.2. Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng vừa công bố live concert Sketch a rose tại TP.HCM vào ngày 8 - 9.3 (sau khi trình diễn thành công tại Nhà hát "trái sầu riêng" Esplanade - Singapore và Nhà hát "con sò" Sydney Opera House - Úc) với sự tham gia của huyền thoại dương cầm thế giới Yiruma (Hàn Quốc) cùng 2 ca sĩ khách mời là Lam Trường và ca sĩ trẻ đang nổi Quang Hùng MasterD. "Live concert sắp tới sẽ là cuộc chơi lớn của chính mình và của âm nhạc VN khi quy tụ hơn 150 nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, gồm ban nhạc nhẹ, dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng đông nhất từ trước đến nay. Số lượng vé bán ra cũng nhiều nhất trong các show Hà Anh Tuấn, khoảng trên 30.000 vé", Hà Anh Tuấn cho hay. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng sẽ trở lại với liveshow Music Festival trong thời gian tới dự kiến quy tụ 30.000 khán giả tại công viên bờ sông Sài Gòn với 4 nam ca sĩ khách mời và các DJ quốc tế. Nam ca sĩ đang hot hiện nay là Soobin Hoàng Sơn ngay trong những ngày đầu năm mới đã công bố sẽ sớm tổ chức live concert riêng.

Đánh giá về hiện tượng này, nhạc sĩ Huy Tuấn, người đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho các mùa lễ hội âm nhạc quốc tế HOZO Super Fest, cho rằng: "Đây là thành công của các nhà tổ chức nhưng cũng cho thấy nhu cầu của khán giả đối với văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc giải trí. Âm nhạc ngày càng khẳng định vị trí mũi nhọn trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và năm 2025 chắc chắn nhạc Việt sẽ ngày càng rực rỡ hơn với việc bùng nổ liveshow, concert, lễ hội âm nhạc có lượng khán giả kỷ lục. Quả thật, đây là thời điểm vàng để các nghệ sĩ, mạng lưới các doanh nghiệp trong ngành, các cơ quan quản lý và người yêu âm nhạc cùng chung tay xây dựng thị trường âm nhạc".

P HÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Sự thăng hoa của nhạc Việt trong năm qua cũng thể hiện văn hóa "đi đu Idol - thần tượng quốc nội" của khán giả trẻ khi họ bỏ tiền ra mua vé xem ca nhạc trực tiếp chứ không còn chỉ muốn xem miễn phí. Lần đầu tiên, nghệ sĩ Việt được người hâm mộ ủng hộ theo cách thức chuyên nghiệp chuẩn quốc tế. Fan club nghệ sĩ Việt hoạt động sôi nổi không kém bất kỳ fandom lớn mạnh nào trên thế giới. Nghệ sĩ Việt được fan theo chân đến mọi sự kiện, tập trung "cày view" tạo nên thành tích cao cho sản phẩm. Nhờ tình yêu của khán giả, các nghệ sĩ tập trung vào cốt lõi sáng tạo âm nhạc, phát triển bản thân theo hướng bền vững và khi trình diễn thì dùng hơn 100% công lực trên sân khấu để đem đến những bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc và tỏa sáng.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai được đánh giá là “mãn nhãn, mãn nhĩ” ẢNH: NSXCC

Qua thành công của ca khúc Trống cơm (thắng rất nhiều giải thưởng âm nhạc) với sự thể hiện của Cường Seven, Soobin Hoàng Sơn, NSND Tự Long kết hợp giữa EDM (nhạc điện tử), hát chèo và nhạc cụ dân tộc, nhà sản xuất SlimV khẳng định: "Để đưa âm nhạc VN ra thế giới, tôi tin rằng âm nhạc dân gian là con đường phải đi vì nó mang đặc trưng của văn hóa và con người VN qua nhiều thế hệ, khiến công chúng trong nước lẫn quốc tế phải kinh ngạc vì sự lạ lẫm nhưng vẫn có thể hòa giọng theo những làn điệu dân gian. Âm nhạc không biên giới, nghệ sĩ hòa nhập mà không hòa tan chính là dấu hiệu để nhạc Việt ngày càng khởi sắc, phát triển hơn trong tương lai". Nhạc sĩ Hoàng Duy nói thêm: "Thị trường nhạc Việt chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong sở thích, xu hướng nghe nhạc của công chúng, phản ánh qua sự phát triển đa dạng các thể loại và sự xuất hiện của lớp nghệ sĩ thế hệ mới tài năng, cũng như đề cao sự hợp tác, kết hợp cùng nhau thay vì riêng lẻ một cá nhân, tạo nên sức mạnh khi có nhiều nghệ sĩ cùng tham gia. Bên cạnh đó, việc phát triển của các nền tảng mạng xã hội cũng góp phần giúp nghệ sĩ dễ dàng quảng bá sản phẩm đến gần hơn với công chúng để tạo nên những bài hit có sức lan tỏa".

Rõ ràng, thành tựu của nhạc Việt hiện nay còn có sự góp công của rất nhiều con người, trong đó có những ê kíp sản xuất chương trình, sự mạnh dạn đầu tư của nhà tổ chức, và cả những nhà quản lý văn hóa khi tạo ra những điều kiện thuận lợi trong cơ chế tổ chức biểu diễn. NSND Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết: "Trong chiến lược và kế hoạch triển khai công nghiệp văn hóa của TP.HCM đến năm 2035, ngành nghệ thuật biểu diễn được xác định là một trong những mũi nhọn bởi đó là cách thức tốt để quảng bá hình ảnh và ngành công nghiệp biểu diễn của TP.HCM vốn rất sôi động. Bên cạnh việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động thuận lợi, TP.HCM đang tập trung triển khai cơ chế, chính sách đầu tư cho phát triển văn hóa - thể thao, bởi luôn đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc góp phần xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật".