Quang Hùng MasterD đắt show sau 'Anh trai say hi'

Quang Hùng MasterD tất bật với loạt show diễn ẢNH: FB NV

Quang Hùng MasterD là một trong những gương mặt nổi bật nhất tại Anh trai say hi. Anh chiếm cảm tình khán giả nhờ kỹ năng trình diễn và sáng tác tốt, tính cách ngây thơ đáng yêu.

Suốt chương trình, nam ca sĩ góp phần tạo nên loạt hit Catch me if you can, Chân thành, Tình đầu quá chén, Trói em lại… Vì thế, đến đêm chung kết, khán giả không bất ngờ khi Quang Hùng MasterD góp mặt trong đội hình Best 5 cùng Hieuthuhai, Rhyder, Isaac, Đức Phúc.

Lượng fan của nam ca sĩ tăng mạnh trong năm nay ẢNH: FB NV

Thực chất, trước Anh trai say hi, Quang Hùng MasterD cũng được mệnh danh là "cỗ máy tạo hit" cùng những bài hát Dễ đến dễ đi, Thuỷ triều… làm chao đảo các bảng xếp hạng nhạc số cũng như thu hút hàng triệu lượt nghe, xem. Giọng ca 9X không chỉ ghi điểm trong lòng người hâm mộ trong nước mà danh tiếng còn vươn ra khu vực, đặc biệt là Thái Lan.

Hậu Anh trai say hi, tần suất lộ diện của Quang Hùng MasterD tăng lên đáng kể. Anh phát hành ca khúc mới và xuất hiện liên tục ở chương trình thực tế, lễ trao giải, sự kiện thời trang, sân khấu nhãn hàng, lễ hội âm nhạc… đình đám. Chủ nhân hit Trói em lại còn tổ chức thành công ba ngày fan meeting, hai buổi tại TP.HCM và đêm gần nhất ở Hà Nội vào ngày 1.12.

Chuỗi fan meeting của Quang Hùng MasterD nhận về nhiều phản hồi tích cực

ẢNH: FB NV

Riêng trong tuần đầu tiên của tháng 12 năm nay, Quang Hùng MasterD tất bật với lịch trình bận rộn. Nam ca sĩ chuẩn bị ra mắt trong vai trò thành viên nhóm nhạc MOPIUS cùng Jsol, Dương Domic và Hurrykng. Bài hát đầu tiên của các chàng trai có tên là Làn ưu tiên sẽ được "thả xích" vào tối 3.12.

Sau đó, Quang Hùng MasterD chuẩn bị cho concert Anh trai say hi diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 7.12. Người hâm mộ dự đoán anh sẽ biểu diễn ca khúc mới cùng MOPIUS, Best5.

Quang Hùng MasterD (ngoài cùng bên phải) và các thành viên còn lại của nhóm MOPIUS ẢNH: FB NV

Một ngày sau, Quang Hùng MasterD xuất hiện trên sân khấu 8Wonder Winter với tư cách nghệ sĩ khách mời. Sự tham gia của Quang Hùng MasterD chắc chắn sẽ khuấy động bầu không khí lễ hội và làm mãn nhãn khán giả.

8Wonder Winter là sân khấu trình diễn đầu tiên của ca khúc Ngày trong xanh, sáng tác mới nhất của Quang Hùng MasterD vừa trình làng ngày 20.11. Với giai điệu bắt tai, lôi cuốn cùng ca từ mới lạ ấn tượng, Ngày trong xanh đang tạo nên cơn sốt không nhỏ tương tự các sáng tác trước đó của nam ca sĩ.

Quang Hùng MasterD lần đầu mang Ngày trong xanh lên sân khấu trình diễn ẢNH: FB NV

Ngoài Quang Hùng MasterD, 8Wonder Winter còn quy tụ dàn nghệ sĩ khủng như nhóm nhạc đẳng cấp quốc tế Imagine Dragons và loạt sao Vbiz nổi tiếng gồm Soobin Hoàng Sơn, Chi Pu, Hieuthuhai, Hurrykng, Manbo, Binz… 8Wonder Winter sẽ chính thức diễn ra vào tối 8.12 tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP.HCM).