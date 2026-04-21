Thời gian ngừng bắn sắp hết, Mỹ lạc quan dù Iran chưa chắc chắn đàm phán

Hôm 20.4, Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Iran sẽ diễn ra tại Pakistan. Cùng với diễn biến này, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran đang “xem xét tích cực” việc tham gia các cuộc đàm phán, mặc dù trước đó đã loại trừ khả năng này.

Nhưng nhiều trở ngại đáng kể và sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại khi lệnh ngừng bắn sắp kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận để ngăn chặn giá dầu tăng thêm và những cú sốc trên thị trường chứng khoán. Nhưng ông Trump đồng thời nhấn mạnh rằng Iran không thể có phương tiện để phát triển vũ khí hạt nhân.

Tehran hy vọng sẽ tận dụng quyền kiểm soát eo biển Hormuz để đạt được một thỏa thuận nhằm tránh việc chiến tranh tái bùng nổ, cùng với việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, mà không làm suy yếu chương trình hạt nhân của mình.

Các binh sĩ quân đội Pakistan tuần tra gần Phủ Tổng thống, khi Pakistan chuẩn bị đón tiếp Mỹ và Iran cho giai đoạn đàm phán hòa bình thứ hai tại Islamabad, ngày 21.4.2026 ẢNH: REUTERS

Một nguồn tin Pakistan tham gia vào tiến trình này hôm 21.4 cho biết đã có động lực để các cuộc đàm phán nối lại vào ngày 22.4. Nguồn tin cho hay ông Trump có thể tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến, nếu một thỏa thuận được ký kết.

Trang tin Axios hôm 20.4 dẫn các nguồn tin của Mỹ cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ đến Pakistan vào ngày 21.4 để đàm phán với Iran.

Nhưng một nguồn tin trước đó đã nói với Reuters rằng ông Vance đang ở Mỹ vào ngày 20.4, bác bỏ các báo cáo rằng ông đã trên đường đến Pakistan.

Giá dầu giảm và thị trường chứng khoán phục hồi trong phiên giao dịch đầu ngày 21.4 tại châu Á do kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran sẽ được nối lại.

Nhưng căng thẳng vẫn ở mức cao, với việc Iran lên án Mỹ về hành động mà Tehran xem là cuộc tấn công vào một tàu thương mại của Iran vào cuối tuần. Iran đã yêu cầu thả tàu và cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự leo thang nào nữa.

Trung Quốc, bên mua dầu thô chính của Iran, cũng bày tỏ lo ngại về sự việc mà Bắc Kinh xem là “vụ chặn bắt cưỡng bức”.

Pakistan đang chuẩn bị đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán cho dù vẫn không chắc chắn hoạt động này có diễn ra được hay không. Theo các quan chức, gần 20.000 nhân viên an ninh đã được triển khai khắp Islamabad.