'Thời khắc còn lại': Cuốn sách hấp dẫn, đáng suy ngẫm và đau lòng như tựa đề gợi mở

Adam Silvera, 33 tuổi, là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng dành cho thanh thiếu niên. Tại Việt Nam, các tác phẩm của anh đã được chuyển ngữ và giới thiệu gồm: Thời khắc còn lại (They Both Die at the End), Chúng Ta Của Hiện Tại (Here's to Us), Lạc Mất (What If It's Us).

Vào tháng 6.2020, nhân cuộc Diễu hành Tự hào, tạp chí Queerty đã xướng danh anh là 1 trong 50 người hùng "dẫn đầu đất nước hướng tới sự bình đẳng, sự chấp nhận và phẩm giá cho tất cả mọi người".